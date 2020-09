Pressekonferanse om koronasituasjonen 23. september

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 14.00.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) orienterer om koronasituasjonen.

Per 22. september var det 13.000 meldte smittetilfeller i Norge og 267 døde.

Insidenstallene for smittetrykket i Europa tirsdag plasserer Norge på en 22. plass blant EU/EØS-landene og Storbritannia.

Tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC viser 28,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Bare Danmark og Island ligger høyere med 89,7 og 65,5. Tallet for Sverige er 26,1. Lavest i Norden på insidenstall er Finland med 13 smittede per 100.000 innbyggere.

Nye reiseråd denne uka

Tirsdag kom meldingen om at Litauen og Island kan bli røde på norske reiseråd denne uka.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å innføre innreisekarantene for Litauen og Island når regjeringen skal beslutte hvilke EU-, EØS- og Schengen-land som bør bli omfattet av dette denne uka.

I tillegg har FHI også gått inn for innreisekarantene for Västerbotten i Sverige og regionene Mellersta Finland (Keski-Suomi) og Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) i Finland.