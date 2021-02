Pressekonferanse om koronasituasjonen fredag 12. februar

Helseminister Bent Høie (H) har varslet råd om vinterferien på fredagens pressekonferanse.

Følg sendingen i videovinduet direkte fra klokka 14.00.

Råd om vinterferien

Helsemyndighetenes og regjeringens råd for vinterferien ventes å bli ett av temaene på fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Rådet om å holde seg innenlands, kommer ikke som noen overraskelse. Det presenterte helseministeren allerede onsdag, men Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet skal komme med flere råd.

- Det blir vinterferie, og det er greit å reise på ferie i Norge. Men i år må man ikke dra til utlandet på vinterferie. Jeg vet at mange har feriesteder i utlandet, og mange har nærmeste familie i utlandet, men slik det er nå vil det være i strid med regjeringens reiseråd, sier Høie til NRK.

Tør ikke slippe opp

På onsdagens pressekonferanse gjorde regjeringen det klart at de ikke tør å lempe på smitteverntiltakene nå. Forklaringen er smittetall som ikke går nedover like raskt som håpet og lokale ubrudd med muterte virusvarianter.

Folkehelseinstituttets oversikt torsdag viste at det hittil er påvist tilsammen 506 tilfeller av den engelske virusvarianten og 26 av den sørafrikanske i Norge.

Så langt for desember, januar og februar er det analysert 3248 virusprøver ved FHI, men det er også gjort sekvensanalyser ved andre laboratorier som ikke kommer fram av oversikten til FHI.

Det er i fylkene Viken, Oslo og Vestland det er påvist flest tilfeller av den engelske varianten av koronaviruset.

- Nærmere en normal hverdag

De som fikk med seg onsdagens pressekonferanse kunne også høre helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Bent Høie uttrykke en forsiktig optimisme om utsiktene til en normal hverdag.

- Jeg kan ikke love at alt kommer til å bli forutsigbart og jeg kan ikke love at det ikke blir tilbakeslag. Jeg kan derimot love at for hver uke som går, er vi en uke nærmere en normal hverdag, sa helseministeren.

Helsedirektøren var mer konkret:

- Mellom 100 og 150 dager tror jeg livene våre vil være mer normale. Jeg har ingen garanti. Det kan skje endringer. Men vi jobber for et løp 100 og 150 dager fram i tid. Jeg synes folk skal tenke at vi har et mål der framme som er oppnåelig, sa Guldvog på pressekonferansen.

