Pressekonferanse om koronasituasjonen fredag 24. april

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 16.00.

Norge har per fredag 7408 bekreftede smittetilfeller og så langt 194 registrerte koronarelaterte dødsfall.

På torsdagens pressekonferanse fortalte helseminister Bent Høie og næringsminister Iselin Nybø om frisører og hudpleiere som nå skal få lov til å åpne opp igjen og hvordan det skal skje.

Høie snakket også om forsyningssituasjonen for smittevernutstyr, som er svært utfordrende globalt og som fører til at Norge må rasjonere utstyret vi har tilgjengelig.

- Mange i helsetjenesten er bekymret for tilgang på smittevernutstyr. Det forstår jeg godt. Vi er i en uvant situasjon. Selv om vi nå har lagre for en tid framover, er det mangel internasjonalt på smittevernutstyr. Vi er nødt til å bruke smittevernutstyret på en mer planlagt måte. Folk i helsevesenet vil oppleve at det rasjoneres på smittevernutstyr. Jeg forstår at det skaper usikkerhet og utrygghet, men jeg vil forsikre om at vi gjør alt som er mulig for at vi fortsatt skal ha god tilgang på smittevernutstyr. Men vi kan ikke slutte å ha rasjonering av utstyret, sa Høie.

