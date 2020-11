Pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge torsdag 5. november

Nye og inngripende tiltak skal slå ned en smitteutvikling som går i gal retning.

Følg pressekonferansen i vinduet øverst fra klokka 11.45.

- Vi har ikke mistet kontrollen, men vi har mindre kontroll enn vi ønsker, og det går i gal retning, uttalte statsminister Erna Solberg (H) da hun orienterte om koronasituasjonen fra Stortingets talerstol torsdag formiddag.

Les også: Dette er de nye og svært strenge korona-tiltakene

Samtidig la regjeringen fram en lang rekke med tiltak som skal slå ned den økende smittespredningen.

Erna Solberg pekte på at smittetallet i samtlige fylker nå ligger over 20 per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Fakta Koronasituasjonen i uke 44 ↓ Antall meldte smittetilfeller økte med 3073 - 79 prosent - fra uke 43 til uke 44.

Økningen skjer i alle aldersgrupper og alle fylker, men det er store geografiske variasjoner. Oslo, Vestland og Innlandet har flest tilfeller, sett i forhold til antall innbyggere.

Overvåkningsdata og modellering viser en betydelig smittespredning de siste ukene.

Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall, men det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren.

Personer født utenfor Norge er overrepresentert blant de med påvist smitte og sykehusinnleggelser relatert til covid-19.

22.889 personer ble testet i uke 44, det er en økning på 24 prosent fra uka før.

Andelen positive blant de testede gikk opp fra 1,73 prosent i uke 43 til 2,50 prosent i uke 44.

(KIlde: FHI, rapport for uke 44)

- Vær mest mulig hjemme

Statsministeren pekte på en utvikling rundt om i Europa der flere og flere land stenger ned, sykehusene fylles opp og mange dør med koronaviruset. Hun understreket at utviklingen så langt ikke er like dramatisk i Norge, men at det må en nasjonal dugnad til for å hindre at det skjer.

- Jeg har en innstendig oppfordring til det norske folk de neste ukene: Vær mest mulig hjemme. Gå gjerne tur, men begrens din sosiale omgang med andre, sa Erna Solberg i Stortinget.

Nye nasjonale smittevernråd

Regjeringen innfører nasjonal skjenkestopp ved midnatt

Regjeringen anbefaler at alle holder seg mest mulig hjemme og begrenser sosial kontakt

Unngå unødvendige innenlandsreiser.

Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.

Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge.

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet.

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

( Klikk her for å se pressemeldingen fra regjeringen.no)