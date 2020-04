Pressekonferanse om koronasituasjonen i Sverige

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 14.00.

Sverige rapporterer fredag om totalt 2152 koronarelaterte dødsfall.

En opptrapping av prøvetakingen pekes på som en av forklaringene på at antallet smittetilfeller nå igjen øker, fredag var tallet 17.567.

Kurven over dødelighet i Sverige viser en bratt oppgang sammenlignet med normalt antall dødsfall per uke. Ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell har det i ukene 13-14, altså i slutten av mars og begynnelsen av april, ved innledningen av koronautbruddet i Sverige, vært rundt 1000 flere dødsfall enn forventet.

Dødstallene for disse to ukene ligger høyt over også det man har sett i de verste influensasesongene.

Statsepidemiolog Anders Tegnell på pressekonferansen fredag 24. april. Foto: (Folkhälsomyndigheten)

- Dette kommer til å bli bli mye mer alvorlig enn en sesonginfluensa. Hvor alvorlig, kommer an på hvor godt vi klare å beskytte våre eldre, sa Tegnell.

På pressekonferansen fikk han spørsmål om Folkhälsomyndigheten ville gitt noen andre råd innledningsvis hvis de hadde visst det de visste nå. Tegnell svarte at denne kunnskapen ikke hadde ført til andre råd, men understreket at utfordringen nå er å finne ut hvorfor dødeligheten og smittespredningen er så høy innen eldreomsorgen.

BRATT OPPOVER: Denne grafen ble vist fram på Folkhälsomyndighetens pressekonferanse fredag og viser en dødelighetskurve (lilla) som har gått bratt opp under koronautbruddet så langt i Sverige. Foto: Faksimile (Folkhälsomyndigheten)

På pressekonferansen fredag deltar blant andre Anders Tegnell, Sveriges statsepidemiolog, kriseberedskapssjef Johanna Sandwall og Thomas Lindén, avdelingssjef i Socialstyrelsen.

Torsdag var det 16.755 bekreftede smittetilfeller i Sverige og 2021 koronarelaterte dødsfall.