Pressekonferanse om koronasituasjonen i Sverige

Sveriges helsemyndigheter informerer om koronasituasjonen i Sverige.

Sverige har en liten økning i antall smittede:

– I Sverige vil vi øke litt til denne uken, men ikke like mye sammenlignet med uken før, sier Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell.

Antall smittede i uke 38 i Sverige er det høyeste siden uke 26. Foto: Skjermdump/NTB-TT

– Det positive er at intensivbehandling ikke tynges lenger. Der har vi ingen nye pasienter, og et lavt antall pasienter i lang tid, slår Tegnell fast.

Det er ikke registrert noen covid-19-dødsfall i Sverige det siste døgnet. 24 pasienter gjennomgår intensivbehandling, ifølge Thomas Lindén, sjef for Socialstyrelsen.

Forskjeller på regionene

Tegnell går gjennom en rekke regioner:

– Kalmar er en region som har hatt problemer før, men som er nede på lave nivåer nå.

– Stockholm er kanskje regionen som nok en gang står for flest tilfeller. Det ser ut til at du også vil få en fortsatt økning. Det er fremfor alt en smitteøkning, vi ser ikke at det er en belastning for sykehusene, sier Tegnell.

– Västra Götaland har også en stabil situasjon, med noen små økninger de siste ukene, ikke noe dramatisk, kanskje nesten en nedgang denne uken, sier han.

I dag opphevet Sverige et forbud som har vart siden 1. april. Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, er ikke bekymret, men ber folk ta hensyn til smittevern. Foto: (Skjermdump/NTB-TT)

– Det er store forskjeller mellom forskjellige deler av landet, sier Tegnell. Det er nå først og fremst folk i yrkesaktiv alder som blir smittet, sier han.

Slutt på besøksforbud

Helt siden 1. april har det vært besøksforbud på svenske sykehjem. Dette er ett av grepene Sverige har tatt for å beskytte de eldre.

I juni uttalte Tegnell at han tok selvkritikk når det gjaldt dødstallene, spesielt med tanke på de eldre.

I dag oppheves besøksforbudet, til tross for at det for seks dager siden ble oppdaget smitte på fire ulike sykehjem i Stockholm, men Tegnell forsikrer om at de har kontroll:

– På den ene siden må man huske at dette er en rettighet for de som bor på sykehjem, å få besøk. Enhetene må nå sørge for at besøk kan gjøres på en sikker måte. Basert på begge forskriftene fra Socialstyrelsen og våre generelle retningslinjer, er det mulig å foreta trygge besøk. Da handler det om at alle hjelper til med å holde smittespredningen nede, å holde seg hjemme når du er syk, ikke minst når du jobber med mennesker i risikogrupper, sier Anders Tegnell, statsepidemiolog ved Folkehelseverket.

– De som bor på sykehjem blir holdt i sine hjemme. Det er en begrensning på deres bevegelsesfrihet å forby besøk. Man kan ikke beholde den for evig. Imidlertid er folket fortsatt i en risikogruppe, det er fremdeles forholdsregler, sier Thomas Lindén.

