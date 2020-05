Pressekonferanse om koronasituasjonen mandag 18. mai

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 16.00.

Justisminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) er på plass når regjeringen og helsemyndighetene mandag holder en ny pressekonferanse om koronasituasjonen.

- Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning. Det betyr at det kan komme endringer tidligere enn det som er meldt, men det vil tiden vise, innledet Monica Mæland.

- Det er ikke rart at mange kanskje glemte seg litt på 17. mai. Kanskje var det litt for mange som var litt for nære. Sånt skjer. Dersom du i dagene som kommer får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme å finne ut hvordan du kan teste deg for Covid-19. Alle har et ansvar for at smitten ikke bringes videre, fulgte Bent Høie opp.

- Kjenner du på noen av symptomene, må du finne ut hvordan du kan få tatt en test. Det er også viktig å holde seg hjemme. Vi må sammen nå holde kontrollen - også etter 17. mai.

Helseministeren fulgte også opp med at vi sammen kan fortsette å holde Norge trygt.

- Ambisjonsnivået vårt er fortsatt det samme. Alle som har behov for en test, skal få testet seg. Før tenkte nok mange av oss at det var deilig med noen dager hjemme, da vi spøkte med hjemmekontor med bokstaven g (gjemmekontor) foran. Nå er situasjonen en annen. Alle kan ikke praktisere hjemmekontor likt.

- Smitte kan lett spre seg når man reiser kollektivt. Det er viktig å skjerme kollektivtilbudet vårt.

Les også: De siste koronatallene fra Sverige - 19 nye dødsfall

Antall smittetilfeller i Norge har passert 8000. I tabellen her er oversikten over antall registrerte koronasmittede per fylke. Oslo og Viken topper lista med henholdsvis 2568 og 2230 smittetilfeller. Sett i forhold til innbyggertallet er det 370,3 smittede per 100.000 innbyggere i Oslo, mens tilsvarende tall for Viken er 179,7.

Les også FHI: I disse kommunene er det nå ingen som er smittet

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert 18. mai, klokken 15.