Pressekonferanse om koronasituasjonen og ferieråd fredag 15. mai

Koronasituasjonen og ferie- og fritidsreiser blir tema på pressekonferansen klokka 14.00.

Statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø, justis- og beredskapsminister Monica Mæland og utenriksminister Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse fredag klokka 14.00.

Tema er koronasituasjonen, ferie og fritidsreiser. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil også være til stede.

Fredag legger regjeringen fram sine retningslinjer for reiser i sommer. Retningslinjene legger føringer for hvordan årets sommerferie vil se ut for de fleste nordmenn i år.

Hittil har «norgesferie» vært et viktig stikkord når både statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Monica Mæland (H) har snakket om hva slags ferie folk kan planlegge for.