Pressekonferanse om koronasituasjonen og reiseråd 31. juli

Nye reiseråd og lokale smitteutbrudd blir noen av temaene på pressekonferansen fredag klokka 12.00.

OSLO (Nettavisen): Fra og med lørdag fraråder norske myndigheter reiser til Belgia som ikke er strengt nødvendig og endrer landets status fra grønt til rødt på smittekartet. Dermed trer karanteneplikten i kraft ved midnatt.

Torsdag meldte Nettavisen at flere land står i fare for å havne på rød liste for norske reiseråd. Bakgrunnen er urovekkende økning i smittetall flere steder.

- Det er flere land som nå har økte tall, herunder Tsjekkia, Sveits, Østerrike og Frankrike. Vi vil gjøre ny vurdering av disse neste uke, opplyste overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 12.00.

Folkehelseinstituttets siste risikorapport har pekt på faren for lokale utbrudd utover høsten, og 24. juli begynte Moss kommune å se en økning. Det siste døgnet er det imidlertid ikke meldt om noe smittetilfeller i Moss.

Helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, deltar på pressekonferansen fredag.

