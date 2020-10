Pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag 21. oktober

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 12.30.

Regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har onsdag kalt inn til ny pressekonferanse om koronasituasjonen. De som deltar er justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Tirsdag viste kumulative tall for koronasituasjonen i Norge 16.603 smittetilfeller etter 1.505.650 gjennomførte tester. 1171 koronapasienter har vært innlagt på sykehus, 252 av dem på intensiven. Antallet døde knyttet til koronasmitte i Norge er så langt 278.

Tirsdag ble det kjent at Folkehelseinstituttet anbefaler regjeringen å innføre innreisekarantene for regionen Kalmar i Sverige. Ellers er det ingen endringer.

I den sørsvenske regionen har det vært er en økning i antall tilfeller de siste ukene. Kalmar har hatt 23,6 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Tirsdag varslet Folkhälsomyndigheten i Sverige at de for første gang tar i bruk den nye hjemmelen for skjerpede smittevernsråd. De nye anbefalingene, som sterkt fraråder bruk av kollektivtrafikk og sosial omgang med andre enn dem man bor sammen med, innføres for region Uppsala, der sykehusene opplever en sterk økning i antall koronapasienter.