Pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag 25. november

- I ukerapporten som kommer i dag vil vi se en svak nedgang i smittetallene, men det tar litt tid å snu en sånn utvikling som vi har hatt, uttaler avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til TV 2 onsdag morgen.

Hun peker spesielt på utfordringer med å slå ned smittespredningen i de store byene, selv om også Oslo-tallene samlet nå viser tegn til å flate ut.

De siste 14 dagene er det registrert 2462 nye smittetilfeller i Oslo, og det er bydelene Grorud og Bjerke som har det høyeste smittetrykket.

For tidlig å si om tiltakene er tilstrekkelige

Vold sier det ennå er for tidlig å si om tiltakene som ble satt inn nasjonalt og lokalt for et par uker siden er tilstrekkelige og sier Folkehelseinstituttet er bekymret for situasjonen på sykehjemmene framover, der man kan forvente at smitten vil føre til alvorlig sykdom.

Statsminister på korona-pressekonferanse

Statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Henrik Asheim og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar på pressekonferanse om koronasituasjonen sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet.

Det var ved midnatt registrert 33.713 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 530 meldte tilfeller siste døgn, melder NTB.

De siste to dagene er økningen på 948 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Økningen er lavere enn hva den var i døgnet fram til midnatt natt til onsdag for ei uke siden, da det ble registrert 594 nye smittede. Den siste uka er økningen 3.608.

I alt 128 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 314 døde som følge av sykdommen.

