Pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag 6. oktober

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 12.30.

MARMORHALLEN (Nettavisen): Helseminister Bent Høie (H) innkaller til pressekonferanse tirsdag klokken 12.30.

De siste tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC viser at smittetrykket nå er høyt i hele Europa (EU, EØS og Storbritannia). Den viktigste indikatoren for dette, tallet for smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, ligger over 20 i samtlige land på lista (se tabell nederst i saken).

De siste landene som gikk over 20 på dette insidenstallet og dermed over det som omtales som «rødt» nivå i Norge, var Latvia, Kypros og Liechtenstein.

- Smittetallene er stigende i Europa og i våre naboland og har også vært stigende i Norge de siste ukene. Mange steder er bildet slik vi ser det er i Norge, med mest smitte blant unge voksne, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet ( FHI) ifølge NTB.

Den siste oversikten fra ECDC viser nå at samtlige av de europeiske landene har så høyt smittetrykk at de regnes som røde sett med norsk målestokk.

Tirsdag er det ny pressekonferanse om koronasituasjonen. De som stiller er helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

54 nye koronatilfeller i Oslo siste døgn

I løpet av mandag ble det registrert 54 nye smittetilfeller av covid-19 i Oslo. Dagen før var det registrert 33 nye tilfeller.

Antall smittede de siste 14 dagene er 629, ifølge Oslo kommunes koronastatistikk.

Antallet nye tilfeller er høyere enn samtlige dager forrige uke, da det var høstferie for osloskolene. Da innførte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) strengere tiltak etter sterkt press fra nasjonale myndigheter med helseminister Bent Høie (H) i spissen.

Smittetallet er på samme nivå som for to uker siden. 24. september ble det registrert 58 nye smittetilfeller, som er det høyeste tallet for Oslo i løpet av de siste to ukene.

