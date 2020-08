Pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 20. august

Følg pressekonferanse direkte klokka 14.00.

Regjeringen og helsemyndighetene kaller inn til koronapressekonferanse torsdag klokka 14. De som deltar er helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Utenriksdepartementet opplyste onsdag kveld at København, Storbritannia, Hellas, Irland og Østerrike blir «røde» fra og med natt til 22. august.

- På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for korona har regjeringen besluttet at disse landene og regionen går fra gult til rødt på smittekartet for Europa, skriver UD i en pressemelding.

Reisende til Region Hovedstaden, som blant annet vil si København, vil måtte gå i karantene i ti dager ved innreise til Norge etter natt til 22. august. Det må også personer som reiser til Storbritannia, Hellas, Irland og Østerrike.

Den danske regionen og de fire landene har denne uken passert grensen som er satt til 20 nye covid-19-tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

