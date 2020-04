Pressekonferanse om koronasituasjonen: Nå skal frisører og hudpleiere få åpne igjen

Frisører og hudpleiere får åpne opp igjen - slik skal det skje. Følg pressekonferansen om koronasituasjonen.

OSLO (Nettavisen): Helseminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) skisserte torsdag hvordan virksomheter som har vært stengt skal få åpne opp igjen, blant annet frisørene.

En veileder er laget for frisører, hudpleiere, tatovører og hulltakingstjenester (piercing). Kunder skal blant annet ha mulighet til å vaske hender når de kommer og når de går og alt av magasiner og ukeblader skal pakkes bort, og det skal ikke serveres drikke.

Samtidig understreket begge at forutsetningen er at folk følger smittevernrådene.

- Når vi nå åpner opp igjen, blir ikke alt som før, og det er nettopp fordi vi skal ha kontroll på smittespredningen. Når vi nå åpner gradvis opp igjen, er det viktig at vi passer på å holde på de andre anbefalingene, understreket helseminister Bent Høie da han innledet torsdagens pressekonferanse og gjentok de generelle rådene om avstand og håndhygiene.

- Vi er i en situasjon der beredskapen i helsevesenet fortsatt er forhøyet, sa Høie og minnet om at testing og smittesporing framover vil kunne gå ut over annen aktivitet.

- Vi er nødt til å rasjonere smittevernutstyr

- Mange i helsetjenesten er bekymret for tilgang på smittevernutstyr. Det forstår jeg godt. Vi er i en uvant situasjon. Selv om vi nå har lagre for en tid framover, er det mangel internasjonalt på smittevernutstyr. Vi er nødt til å bruke smittevernutstyret på en mer planlagt måte. Folk i helsevesenet vil oppleve at det rasjoneres på smittevernutstyr. Jeg forstår at det skaper usikkerhet og utrygghet, men jeg vil forsikre om at vi gjør alt som er mulig for at vi fortsatt skal ha god tilgang på smittevernutstyr. Men vi kan ikke slutte å ha rasjonering av utstyret, sa Høie.

Næringsminister Iselin Nybø sa det ikke er tvil om at det fortsatt er tøffe tider i store deler av norsk næringsliv.

VEILEDER: Denne plakaten vil du nå kunne møte hos virksomheter som har gjennomgått Folkehelseinstituttets smittevernkurs for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. Foto: Faksimile

Frisører får åpne igjen

- Jeg vil si takk for at dere er tålmodige og holder ut, sa Nybø og sa det positive er at nå kan man sakte, men sikkert begynne å få hjula i gang igjen.

- Vi er avhengig av økt aktivitet i næringslivet framover. Fra mandag kan virksomheter som har en-til-en kontakt, som frisører og kroppspleiere, åpne igjen, så sant til følger reglene. Det er nok ikke bare meg og Bent som gleder oss til å stusse sveisen litt. Det gjør mange rundt om i det ganske land, sa Nybø og viste til veilederen som nå er ute for bransjen.

Hun hadde også en oppfordring til alle som vurderer å leie inn en håndverker for oppussing:

- Ring en elektriker, ring en rørlegger. Gjør det nå!

Justisdepartementet holder daglig oppdatering om koronavirus-situasjonen.

Torsdagens korona-tall:

191 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Gjennomsnittsalderen til de 180 døde som var varslet til FHI torsdag, var 83 år. 57 prosent av de døde er menn.

7.368 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokken 15 torsdag.

Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner.

Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre, er torsdag beregnet til 0,66 for siste døgn.

I alt 123 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Dette er en nedgang på 26 personer fra i går.