Pressekonferanse om koronasituasjonen

Nå skal alle med symptomer på koronavirus testes.

- Når vi åpner samfunnet opp igjen er det tre ting som må være på plass. Det er god smittesporing, trygg isolering av syke, og mulighet for å teste alle med symptomer. Nå er vi i ferd med å utvide testkapasiteten, og fra og med i dag utvider vi kriteriene for testing, slik at alle med symptomer blir omfattet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han sier videre at kommuner som har kapasitet til dette, kan begynne å teste alle med symptomer fra og med i dag.

- Noen kommuner har fremdeles en jobb å gjøre for å komme dit. Det gjelder spesielt noen av de større kommunene, som også har hatt flest smittede, sier Høie.

Ny metode

Han opplyser at forskere ved NTNU og St.Olavs hospital har utviklet en ny metode for testing.

Den nye metoden benytter nanoteknologi, der små magnetiske kuler trekker ut arvemateriale fra virus.

Han takker det medisinske teamet som tilbragte flere uker i Bergamo i Nord-Italia.

- De lokale helsemyndighetene har vært takknemlig for hjelpen de har fått. For å håndtere denne krisen må vi hjelpe og lære av hverandre. Vi er takknemlig for at italienske leker brukte tid på å dele sine erfaringer med oss slik at vi kunne forberede oss, sier han.

Viktig med tålmodighet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) opplyser under pressekonferansen at ordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende åpner 4.mai.

- Da blir det en etterbetaling for april måned. Dette er en helt ny ordning, som gjør at man kan få dekket 80 prosent av inntektsbortfallet sitt inntil 6G, sier Isaksen.

Han sier de nå gjør det de kan for at flest mulig skal få så mye som mulig av pengene så raskt som mulig, men ber om tålmodighet.

Så langt har Nav betalt ut 1,9 milliarder kroner under ordningen som gjør at folk kan søke om forskudd på dagpenger.

På pressekonferansen onsdag stiller helse- og omsorgsminister Bent Høie, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

