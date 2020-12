Pressekonferanse: Oslos byrådsleder orienterer om koronatiltak før jul

Klokka 15.00 orienterer byrådet i Oslo om koronasituasjonen og smitteverntiltak.

OSLO (Nettavisen, NTB): Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) orienterer torsdag om koronasituasjonen og hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo gjennom julen og ut året.

Den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet kom onsdag og forteller om nedgang i meldte tilfeller i ti av landets fylker. Oslo har fortsatt høyest forekomst med 294 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 47 og 48 samlet. Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller i Oslo på 27 prosent fra uke 47 (1178) til uke 48 (863) og andel positive blant de testede på gikk ned fra 5,4 prosent i uke 47 til 4,5 prosent uke 48.

FHI: - Vedvarende sterk innsats i Oslo

Selv om smittespredningen er synkende både i Oslo og Norge generelt, kom Folkehelseinstituttet med en klar advarsel og minner om at tallene raskt kan øke igjen:

«Det er fortsatt store lokale variasjoner. Vi ser nå trolig effekten av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november. Situasjonen er imidlertid fortsatt ustabil med fare for ny økning. Det er behov for vedvarende sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo-området (og i Viken) samtidig som kommuner ellers i landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd. Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan bli nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg», heter det i ukerapporten.

Ba Stortinget om hjelp

Denne uken fikk Oslos byrådsleder Raymond Johansen en kald skulder fra de folkevalgte på Stortinget da han ba om ekstra koronapenger for å hjelpe en hardt rammet reiselivs- og utelivsbransje.

- Dette er ikke bare et klask i trynet på vanlige arbeidsfolk, det er et hardt slag som gir langvarige skader, uttalte en oppgitt Raymond Johansen til NTB.

5,8 prosent helt ledige

Da hadde han akkurat mottatt ferske tall som viste at det nå er 34.822 arbeidsledige i Oslo. Andelen helt ledige er nå på 5,8 prosent, mot 3,8 prosent i landet for øvrig.

Hasteforslaget i Stortinget kunne ha hjulpet mange av dem som nå står uten jobb i Oslo, blant annet i hotell- og utelivsbransjen, mente Johansen.

Forslaget, som ble fremmet av Arbeiderpartiet, gikk ut på å lage en egen støtteordning til bedrifter som er hardt rammet av lokale smitteverntiltak. SV har fremmet et lignende tiltak.

Frp bekrefter onsdag til NTB at de ikke vil støtte forslaget. Det er usikkert hvordan resten av opposisjonen stiller seg til forslaget, som skal voteres over på torsdag, men Frp sørger uansett for at forslaget ikke får flertall.

- De framforhandlet nylig et statsbudsjett med regjeringen med 18 milliarder kroner ekstra. Under oljeprisfallet var de villige til å hjelpe arbeidsfolk og bedrifter, men nå vender de disse en kald skulder, sier Johansen til NTB.

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi fremhever overfor NTB at Frp i forhandlinger med regjeringspartiene fikk gjennomslag for det han kaller vesentlig styrking av den generelle kompensasjonsordningen

- Kompensasjonsgraden ble økt fra 70 til 85 prosent i november og desember, og maksbeløpet ble økt til 80 millioner kroner i måneden. Vi sørget for at det skal gjennomføres en raskest mulig utbetaling av pengene på nyåret, sier Limi.

Byrådslederen mener en forbedret kompensasjonsordning ikke er nok i byer som er så hardt rammet som Oslo.

- Når man åpner opp, må man være helt sikker på å unngå å stenge ned igjen. For det å ta folk tilbake i jobb koster også. Jeg minner om Danmark som har stengt ned 38 kommuner fram til mars. Det er feil å tro at pandemien er over og smitten er under kontroll, sier Johansen, som tror det er en stund til hele Oslo kan åpne igjen. Selv om smittetallene er på vei ned, er de fortsatt høye.

- Vi har ikke noe oljefond

Tidligere har kommunalminister Nikolai Astrup (H) oppfordret Raymond Johansen til å vurdere hva Oslo kommune selv kan gjøre for å avhjelpe situasjonen for bedriftene i Oslo som sliter.

-Vi har gitt de lettelsene vi kan gi mot denne næringen. Vi har ikke noe oljefond. Vi er også sterkt preget av korona gjennom at skatteinntekter er blitt borte. Det å tro at en kommune kan løse dette nå, er å tro på julenissen, selv om det nærmer seg jul, sier Johansen.

