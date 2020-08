Pressekonferanse: Smittetallene øker igjen i enkelte regioner i Sverige

Region Skåne har de siste ukene sett en markert økning i nye smittetilfeller.

Region Skåne holder pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag klokka 09.30.

Region Skåne i Sverige trapper opp testaktiviteten og smittesporingen i møte med en ny smittebølge.

Eva Melander, smittevernlege, beskrev økningen i smittetallene slik på pressekonferansen:

- Kurven for 7-dagers middelverdi viser at antallet fall per 25. august er 45 nye tilfeller per dag.

- Det handler om skoler og arbeidsplasser. Vi ser også effekten av at det er åpnet opp for reiser utenlands. Majoriteten er fortsatt smittet i Sverige, men vi ser at det kommer folk som har reist i alle deler av Europa. Budskapet er at hvis man har vært ute og reist, så er det viktig å ta test ved alle typer symptomer.

Alf Jönsson, regiondirektør:

- Hele denne våren har vi jobbet sammen mot samme mål. Alle skåninger har tatt et enormt stort ansvar. Vi har lykkes relativt vel så langt. Sommeren har vært relativt stabil. Det viktigste nå når skoler er i gang igjen og folk er tilbake på jobben er at vi tester, smittesporer og beskytter våre eldre. Vi skal klare denne høsten også.

Diagrammet viser utviklingen i nye smittetilfeller i Skåne i juli og august. Foto: (Region Skåne)

- Nå er Sverige unntaket, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens pressekonferanse tirsdag og viste til at smittetallene for Sverige som helhet nå viser en tydelig nedgang mens flere land i Europa igjen opplever en økning.

- Det er ikke mange land som har en så rask nedgang som vi har hatt den siste siden, uttalte Tegnell.

Men bildet av fallende smittetall i Sverige er ikke entydig, noe Folkhälsomyndigheten også har påpekt. Skåne sør i Sverige er en av regionene der de øker.

Ved innledningen på juli, i uke 27, ble det meldt inn bare 127 nye smittetilfeller i Skåne. I uke 33 (10. til 23 august) hadde smittetallene klatret opp igjen til 249.

Skåne rapporterte i uke 33 også én ny koronapasient på intensiven. Så langt i pandemien har Skåne hatt 4856 smittetilfeller, 95 koronapasienter på intensiven og 180 døde.

Også i Kronoberg og Blekinge har smittetallene økt de siste ukene. I uke 28 var det 10 nye smittetilfeller i Kronoberg. I uke 33 var tallet 90. I Blekinge var det registrert tre nye smittetilfeller i uke 30 og 46 nye i uke 33, viser regiontall fra Folkhälsomyndigheten.

Les også: Hytteeiere krever endring av Sverige-karantene – varsler massesøksmål