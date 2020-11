Pressekonferansen går viralt: - Morsomste jeg har sett

Det er usikkert om alt egentlig gikk helt etter planen da Trump-leiren kalte inn til pressekonferanse lørdag.

Før valgnederlaget lørdag tvitret Donald Trump nyheten om at advokatene hans skulle holde en pressekonferanse. Pressekonferansen skulle, ifølge meldingen, holdes ved Four Seasons i Philadelphia klokken 11.00 samme dag.

Flere medier har omtalt saken, blant andre The Guardian.

Denne meldingen ble imidlertid slettet til fordel for en ny melding som lyder:

- Stor pressekonferanse i Philadelphia i dag, på Four Seasons Total Landscaping - 11.30.

Mange stusset kanskje likevel ikke over dette, midt i alt valgkaoset, og forbant Four Seasons Total Landscaping med den kjente hotellkjeden.

Denne twitter-meldingen, sammen med den påfølgende pressekonferansen, har imidlertid ført til mye humor på sosiale medier. For det kan nemlig se ut som at Trump-leiren gjorde en ørliten tabbe.

- Mellom et krematorium og en sexleketøysbutikk

For Four Seasons Total Landscaping har ingenting med hotellet å gjøre, men er altså en bedrift som driver med landskapsarkitektur i Philadelphia, med - ifølge blant andre manusforfatter Bill Oakley på Twitter - kontorer midt mellom et krematorium og en sexleketøysbutikk.

Under pressekonferansen møtte ikke Trump selv opp - han dro nemlig på golfbanen - men advokat Rudy Giuliani var blant de som altså møtte opp for å snakke til pressen, og verden kunne se Rudy og resten av oppbudet utenfor noen småslitne bedriftslokaler i Philadelphia.

Donald Trumps advokat utenfor Four Seasons Total Landscaping i Philadelphia lørdag. Foto: Chris McGrath / NTB

- Jeg hyller deg

Twitter-brukerne finner selvsagt mye humor i denne litt spesielle bookingen, og samtidig hylles landskapsarkitektene for å ha tatt imot presidentens advokat på det som trolig ble en litt annerledes dag på jobben.

- Den virkelige helten her er hvem det nå enn var som tok telefonen på Four Seasons Landscaping uten å gi noen avklaring overhode før det var for sent. Jeg hyller deg, min kjære patriot, skriver en.

- Rudy Giuliani som ved et uhell booker Four Seasons Total Landscaping for å holde pressekonferanse, istedenfor The Four Seasons Hotel, er kanskje det morsomste jeg har sett før.