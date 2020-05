Pressesjefen i Det hvite hus avslørte litt for mye

- Ikke den beste praksisen å dele denne informasjonen med offentligheten, sier ekspert på identitetstyveri.

President Donald Trump har holdt valgkampløftet sitt om å donere bort presidentlønnen sin til et veldedig formål.

Årslønnen utgjør 400.000 dollar, og hvert kvartal kunngjør presidentens pressesjef hvem som er den heldige mottakeren av 100.000 dollar.

Men på fredag klarte pressesjef i Det hvite hus, Kayleigh McEnany, å avsløre mer enn bare hvem som var den heldige mottakeren, skriver The New York Times.

Da McEnany skulle kunngjøre at det var Department of Health and Human Services som mottok Trumps kvartalslønn, avslørte hun også presidentens personlige bankopplysninger.

McEnany holdt sjekken på 100.000 dollar godt synlig for pressekorpset i Det hvite hus, hvilket innebar at Trumps bankkonto og såkalte rutingstransittnummer også var godt synlig.

En kilde i Det hvite hus opplyser at det var en ekte sjekk.

- Ingen god praksis

The New York Times skriver at denne typen bankopplysninger normalt sett vil gjøre det mulig for folk med kompetanse og onde hensikter å gjøre pengeuttak, utføre kjøp på internett eller hacke en bankkonto. Avisen skriver at presidentens bankkonto trolig er såpass godt sikret at det ikke utgjør noen risiko for ham personlig.

- Det er ikke den beste praksisen å dele denne informasjonen med offentligheten, sier president og direktør for Identity Theft Resource Center, Eva Velasquez, til The New York times.

Velasquez mener det å vise fram bankopplysninger på denne måten, bidrar til å sende et bekymringsverdig signal.

- Dette er en av de situasjonene hvor det er veldig viktig å gå fram som et godt eksempel, sier Velasquez til avisen.

- Det er veldig viktig for vanlige folk å forstå at dette ikke er den beste praksisen, sier hun.

Oppgitt over negativ omtale

Glippen har fått bred dekning i amerikansk og internasjonal presse og er gjengitt av blant annet NBC News, The Slate, The Guardian og The Washington Post. Det hvite hus er en smule oppgitt over at Trumps sjenerøse pengegave utløste negative presseomtale.

- I dag gikk lønnen hans til å bidra til nye måter å fremme behandling for dette viruset, men la det være opp til media å finne en skamfull grunn til ikke å rapportere enkle fakta, men heller fokusere på hvorvidt sjekken er ekte eller ikke, sa pressetalsperson i Det hvite hus, Judd Deere, i en uttalelse fredag kveld.

Hensikten med donasjonen til Department of Health and Human Services var å «støtte innsatsen som ble gjort for å stanse og bekjempe koronaviruset».