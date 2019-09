Presset mot Grande øker: - Hennes tid er over

Venstre-opprøret vokser i styrke - vil ha ny partiledelse.

Flere av Venstres mest erfarne politikere krever at Trine Skei Grande (V) skiftes ut som partileder. Det skriver VG.

– Det beste er om hun takker for seg, sier leder Gunnar Silden i Stad Venstre til VG.

I den nye kommunen oppnådde Silden og Venstre hele 36,2 prosent av stemmene sist mandag.

Venstre-veteran Øystein Senum på Kongsberg i Buskerud ber Grande innse det han mener flere og flere ser:

– Hennes tid er over og det er tragisk at hun ikke ser det, sier han til VG.

Venstres ordførerkandidater Børre Børresen i Tana og Leif Eggen i Stjørdal sa onsdag at hennes tid som partileder bør være over. Venstres førstekandidat på Voss i Hordaland, Elin Seim, har sagt til Dagbladet at «dette med Trine som leder går bare ikke lenger», skriver VG.

Fylkesledere bekrefter de ønsker ny ledelse



To fylkesledere i Venstre bekrefter overfor NRK at de har kommet med konkrete forslag til endringer i partiledelsen overfor partiets valgkomité.

Debatten om partiledelsen bør skiftes ut har blusset opp i lys av det skuffende valgresultatet på 3,9 prosent. Flere Venstre-politikere har allerede flagget offentlig at de ønsker en diskusjon om partiledelsen.

Fylkeslederne i Agder og Oppland Venstre bekrefter overfor NRK at de har kommet med forslag til endringer i partiets ledelse til Venstres valgkomité.

–Jeg har spilt inn noen forslag til valgkomiteen allerede. Jeg mener det er viktig å gi både Sveinung Rotevatn og Guri Melby fremskutte posisjoner i partiet, sier fylkesleder Petter N. Toldnæs i Agder Venstre.

Fylkesleder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal sier også til kanalen at hun mener det er behov for utskiftning.

Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen sa tidligere torsdag til NTB at de ikke hadde gjort jobben sin om de ikke hadde diskutert utskiftninger i ledelsen.

Grande: - Stor takhøyde

– Det er naturlig at diskusjonen om lederskap kommer opp etter et valg som ikke gikk så bra som mange hadde håpet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Grande legger til at det er stor takhøyde i Venstre for å mene ting om politikk og organisasjon og at det er en del av lederjobben å få kritikk for dårlige

valgresultater.