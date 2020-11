Pressetreff med Stefan Löfven om koronasituasjonen

Sveriges statsminister Stefan Löfven kunngjorde strenge tiltak og råd mandag ettermiddag.

Den siste uken har regjeringen og helsemyndighetene gang på gang bedt den svenske befolkningen om å ta smittevernrådene på alvor. Det skjer etter en svært rask smitteøkning, stadig flere intensivpasienter med covid-19 og nok en gang tosifrede dødstall per døgn.

– En del av den svenske strategien har alltid vært å ha både forbud og anbefalinger. På våren så vi at det svenske folket fulgte rådene, og brukte sunn fornuft. Det holdt lenge, sier Löfven.

– Nå ser vi at færre følger dem. På en måte er det forståelig. Mange er lei av denne situasjonen. Jeg forstår det veldig godt, sier Löfven på dagens pressekonferanse.

Nå ser han fremover, ut ifra dagens situasjon:

– Det kommer til å bli verre. Gjør din plikt, ta ditt ansvar for å stoppe smittespredningen, sier han.

Maks 8 personer

– I dag kan jeg kunngjøre at det vil bli foreslått at fra og med 24. november kan maksimalt 8 personer delta på sosiale sammenkomster. Dette er et veldig inngripende tiltak. Det er uten sidestykke i moderne tid, men det er helt nødvendig for oss å kunne begrense smittespredningen, sier statsministeren.

Tidligere var regelen 50 personer.

– Hvis noen nå tenker: – Så hyggelig, da kan jeg arrangere middag for 8 personer, så er det feil, sier han videre.

– I regionene med strengere generelle råd, bør du bare omgås de du bor sammen med. Det er ditt ansvar å finne ut hva som gjelder deg. Disse generelle tipsene er veldig strenge. De bør følges av hver enkelt person.

– Beslutningen om å begrense samlinger til åtte personer er et veldig tydelig signal til hver enkelt person i vårt land og til hele det svenske samfunnet, sier Löfven.

– Ikke gå på treningsstudio, ikke gå på biblioteket, ikke arranger middager, og ikke fest, sier den svenske statsministeren.

Hjemmefester og sykehus

Innenriksminister Damberg understreker alvoret:

– Altfor mange mennesker oppfører seg som om faren er over. Nattklubbene fylte dansegulvet helt frem til vi stanset det, og hjemmefestene fortsetter, sier innenriksminister Mikael Damberg, som sier at forslaget om maks 8 personer vil bli sendt til høring i dag, og etter planen tre i kraft fra 24. november.

– Konsekvensene av vår atferd påvirker ikke bare eldre og pårørende. Det rammer også sykepleiere og leger som nå er livredde for at situasjonen vil forverres, sier finansminister Per Bolund.

– Det er en prøvelsens tid, det er dine og mine valg hver dag, time, og øyeblikk som vil avgjøre hvordan vi klarer dette. Ta det riktige valget, for deg selv, for samfunnet og for Sverige, avslutter Löfven.

Munnbind

Strenge tiltak til tross, Löfven vil fremdeles ikke anbefale munnbind på kollektivtrafikken:

– Det er ikke forbudt å bruke munnbind, men det er også viktig å tenke på sosial distansering.

– Spørsmålet er åpent om smittevernet vil kreve det, sier Johan Carlson, sjef for Folkhälsomyndigheten.

Fulle busser, trikker og t-baner er et større problem, mener han:

– Det er mye man kan gjøre når det gjelder avstand. Å tilpasse kollektivtrafikken, åpningstider og lignende. Man løser ikke en overbelastningssituasjon med munnbind, svarer Johan Carlson, generaldirektør for det svenske folkehelsebyrået.

