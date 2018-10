Prestegården på Karlsøy fullstendig nedbrent.

Etter at politiet fikk melding om brannen var Brannvesenet på vei ut til øya etter kort tid. De haiker utover med ambulansebåten, opplyste operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt til Nordlys.

Politiet rykker ikke ut selv til øya i natt.

Det er ikke melding om personskade eller savnede personer, opplyser politiet.

Stein prøvde å kjempe mot flammene: - Nå sitter jeg her å ser på at livsverket går opp i røyk

Like før klokken 01.00 melder politiet at Prestegården er helt nedbrent. Fjøsen står i full fyr. Det er ikke fare for spredning til andre bygninger.

Det var huseieren som oppdaget brannen, skriver Nordlys.

Prestegården på Karlsøy bran tfullstendig ned natt til torsdag 04.10.18.

Mest sett siste uken