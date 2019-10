Prestisjetung pris for dødelig blinkskudd

Bildet kan minne om et komisk øyeblikk hentet rett fra en tegnefilm, men sekunder etter dør murmeldyret.

En kinesisk fotograf klarte å knipse et unikt øyeblikk mellom en rev og et murmeldyr i den kinesiske fjellkjeden Qilian.

Reven klarte å snike seg opp på murmeldyret og overrasket den vettskremte gnageren. Kort tid etter ble murmeldyret drept av reven.

- Sånn er naturen, sier fotografen Yongqing Bao i en uttalelse.

Blinkskuddet ble hedret med den prestisjetunge fotoprisen 2019 Wildlife Photographer of the Year.

- Ett av de beste bildene jeg har sett

Fotoprisen deles ut hvert år av Natural History Museum i London. Nettavisen har fått tillatelse til å gjengi vinnerbildet.

- Verdens beste fotografer innen dyreatferd deltar alltid i fotokonkurransen, og jeg må erkjenne at dette bildet er ett av de beste jeg noensinne har sett, sier leder for dommerpanelet Roz Kidman Cox til BBC.

- Rent fotografisk er dette rett og slett det perfekte øyeblikket, sier Cox i en uttalelse.

- Bilder fra Qinghai-Tibet-platået er sjelden nok i seg selv, men å ha fanget et såpass mektig samspill mellom en tibetansk rev og et murmeldyr, to arter som spiller en økologisk nøkkelrolle i denne høyland-regionen, er ekstraordinært, sier Cox.

- Kampen om overlevelse

Museet mottok hele 48.000 bidrag fra hundre land til årets konkurranse.

- Dette bildet fanger naturens ultimate utfordring - kampen om overlevelse, sier direktør Michael Dixon ved Natural History Museumi London.

Fotografen fikk overrakt prisen under en seremoni i London tirsdag kveld.