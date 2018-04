Prince-lege inngår forlik

Legen som anklages for å utskrevet opioider til artisten Prince i en annen persons navn, har gått med på å betale rundt 250.000 kroner til myndighetene.

Prince døde i sitt hjem utenfor Minneapolis i Minnesota 21. april 2016 av en overdose av det svært sterke smertestillende opioidet fentanyl.

Forliket mellom legen og føderale myndigheter ble kjent torsdag. Samtidig forbereder påtalemyndigheten i Minnesota seg på å kunngjøre om noen skal siktes etter den to år lange etterforskningen av superstjernens død.

Flere av medisinene politiet siden har funnet hos Prince, var utskrevet til en av artistens venner. En uke før Prince døde, skrev legen ut en resept på det syntetiske opiatet oksykodon i vennens navn, ifølge etterforskerne. Resepten skal ha vært ment for Prince.

Påtalemyndigheten mener legen dermed brøt føderal lov, og det er i forbindelse med dette sivile søksmålet at legen inngår forliket. I dokumentene som ble offentliggjort torsdag, understrekes det imidlertid at forliket verken betyr at legen erkjenner de faktiske forhold eller noe ansvar i saken.

Så langt er ingen blitt siktet i forbindelse med 57 år gamle Princes dødsfall. Rettsmedisinere har tidligere slått fast at Prince tok overdosen ved et uhell.

