Prince slipper Nothing Compares 2 U

The Prince Estate slapp et nytt Prince-opptak på torsdag. Hør låten her.

En ny Prince-singel ble sluppet torsdag. Det er forvalterne av The Prince Estate som i samarbeid med Warner Bros. Records har gjort en studioinnspilling fra 1984 tilgjengelig.

Nothing Compares 2 U ble en verdenshit da den irske sangerinnen Sinead O’Connor spilte inn låta i 1990.

Låta som ble sluppet på torsdag, er originalinnspillingen av sangen som Prince gjorde så sent tilbake som i 1984.

Samtidig ble det også sluppet en video av singelen på YouTube.

Den viser tidligere upubliserte videoopptak av artisten i studio hvor Nothing Compares 2 U ble spilt inn.

- Denne versjonen ble gjort i Flying Cloud Drive «Warehouse» i Eden Prairie med Princes mangeårige tekniker Susan Rogers, og er – med unntak av Susannah Melvoin og Paul «St. Paul» Peterson på bakgrunnsvokal – i sin helhet komponert, arrangert og fremført av Prince. Det er i tillegg lagt på saksofon av Eric Leeds. Låten ble en massiv hit med Sinéad O’Connor i 1990, og selv om Prince aldri ga ut en studioversjon så har han fremført den live ved flere anledninger, skriver Warner Brothers i en pressemelding.

Christer Falck, norsk Prince-fan og ekspert, sier følgende om den nye låta:

- Dette er selveste the missing link i Prince-kolleksjonen. Den er originalt skrevet til Princes eks-forlovede Susanna Melvoin, og til bandet The Family, men Sinead O’Connor gjorde den til tidenes største (!) Prince-hit i 1990. Dette er en låt han har spilt mer eller mindre kontinuerlig live siden 1990, men dette er første gang den dukker opp i studioversjon. Låta er spilt inn mens Princes kreativitet peaket sommeren 1984, i hans hjemmestudio i Minneapolis. Dette er så stort! Det kan sammenlignes med at Macca hadde dratt fram den «egentlige» versjonen av Strawberry Fields Forever. Og det sjuke er at hvelvet til Prince inneholder flere tusen låter. It ain’t over!!!»

Det er uklart om et nytt album er rundt hjørnet, men det spekuleres i at et album er ventet i løpet av 2018.

Torsdag dukket også tre nye Prince-nettsider opp. To offisielle og en fan-side.

Ny offisiell nettside: princeestate.com

Ny butikk: https://www.princehitnrun.com

New tribute side: https://prince2me.com

«Nothing Compares 2 U» er også gjort tilgjengelig på Spotify.

