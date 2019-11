Prins Andrew angripes med massiv kritikk og nye festbilder

Prins Andrew utsettes for massiv kritikk etter sitt Jeffrey Epstein-intervju - og nå bøtter tabloidene på med nye festbilder av prinsen og krav om at FBI må komme på banen.

NEW YORK (Nettavisen): Det har gått fra vondt til verre for prins Andrew etter at BBC på lørdag sendte et langt TV-intervju med prinsen om hans forhold til den sex-tiltalte, avdøde milliardæren Jeffrey Epstein.

TV-personligheten Piers Morgan er én av dem som reagerer kraftig på intervjuet:

- Jeg trodde ikke på et ord av det «prins Pinocchio» sa om sin pedofile venn og djevel Epstein i hans forferdelige intervju - og hvis han ikke forteller FBI hva han virkelig vet, så er han ferdig i det offentlige liv, skriver Morgan i Daily Mail på mandag.

Han er bare en av mange som er forferdet over hvilken figur prinsen gjorde i intervjuet i helgen.

- Jeg trodde ikke på et ord av det «prins Pinocchio» sa om sin pedofile venn og djevel Epstein i hans forferdelige intervju - og hvis han ikke forteller FBI hva han virkelig vet, så er han ferdig i det offentlige liv, skriver TV-personligheten i Piers Morgan i Daily Mail på mandag. Foto: Montasje: Foto: PA/ Faksimile: Daily Mail

- Hadde sex med prins Andrew tre ganger

Bakgrunnen for intervjuet var at prins Andrew skulle svare på anklagene mot ham fra Virginia Giuffre. Giuffre har tidligere hevdet at hun bare var 17 år da Epstein betalte henne 15.000 dollar for å ha sex med prinsen i 2001.

Virginia Giuffre hevder at hun som mindreårig ble tvunget til å ha sex med prins Andrew ved tre anledninger mellom 1999 og 2002.

Dette skjedde ifølge henne i London, New York og på en privat øy i Karibien som var eid av mangemilliardæren Jeffrey Epstein, som var en venn av prins Andrew.

Intervjuet på BBC lørdag var første gang prinsen snakker ut om sitt kontroversielle forhold til Jeffrey Epstein.

Finansmannen og milliardæren Epstein var siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han ble funnet død i sin fengselscelle 10. august i år.

Virginia Giuffre hevder at hun som mindreårig ble tvunget til å ha sex med prins Andrew ved tre anledninger mellom 1999 og 2002. Til høyre der man bildet Virginia Giuffre hevder er hennes sammen med prinsen. Foto: 60 Minutes Australia/Privat/ Virginia Giuffre

- Hadde ikke sex med Virgina Giuffre

I det TV-sendte intervjuet på BBC benektet prinsen at han hadde hatt noe forhold til Virgina Giuffre. Prins Andrew nektet for ha hatt sex med henne og hevder han aldri kan huske å ha møtt henne, selv om et bilde av de to sammen har versert i media i lang tid.

Les også Kvinne fikk sparken etter kontroversiell TV-lekkasje

I intervjuet ga prinsen uttrykk for at det aktuelle bildet kan ha blitt forfalsket. Han fortalte også at han den aktuelle kvelden han angivelig skal ha hatt sex med Virgina Giuffre, var og spiste pizza med sin datter.

Virginia Giuffre har også fortalt at prinsens svettet mye da de to traff hverandre. Dette avvises av prins Andrew, da prinsen hevder han på det tidspunktet hadde en medisinsk tilstand som gjør at han ikke svetter.

- Jeg beklager å måtte si det, men jeg har en medisinsk tilstand som tilsier at jeg ikke kan ha gjort det, sier prinsens om svettingen.

Prins Andrew viser til en medisinsk tilstand som kom fra en «overdose med andrenalin» som han fikk i forbindelse med Falklandskrigen i 1982, som gjorde ham ute av stand til å svette.

Piers Morgan er en av dem som mener prisens forklaring ikke står til troende, og han mener at FBI nå må kobles inn slik at prinsen kan forklare seg under ed.

- Den eneste måten Andrew kan lukke denne saken på den han måten han ønsker, er å samarbeide med FBI som etterforsker Epstein - og vitne under ed om hva han sa, visste og gjorde, skriver Morgan.

- En skammelig mangel av empati

I intervjuet sier Andrew også at han angrer på at han bodde i Epsteins hjem på Manhattan etter at finansmannen ble dømt.

– Jeg straffer meg selv for det hver dag, fordi det er noe et medlem av en kongefamilie ikke skal gjøre, sa prinsen.

Det prinsens derimot ikke gjorde - og som også nå utsettes for massiv kritikk for, er at han under intervjuet ikke viste noen form for sympati for alle de kvinnelige ofrene i Epstein-saken.

Les også Saksøker død milliardær for voldtekt

Labour-politiker og medlem av det britiske parlamentet, Barry Gardiner, er en annen som nå går ut med offentlig kritikk av prinsen.

Gardiner er enig med Piers Morgan om at FBI her må kobles inn for å ta prinsen forklaring, og Gardiner er også forferdet over prisens manglende uttrykk for sympati overfor ofrene av Epstein.

- Prins Andrew ga uttrykk for «en skammelig mangel av empati», sier Gardiner til The Times.

Prins Andrew får gjennomgå i britiske og amerikanske aviser etter lørdagens BBC-intervju. Foto: Faksimile: Daily Mail, The Sun, New York Post, The Daily Telegraph

«Forbløffet nasjon ser prins vri seg»

Redaktør av nettstedet Royal Central, Charlie Proctor, gir uttrykk for sjokk etter å ha sett intervjuet i helgen.

– Jeg forventet en togulykke. Men dette var så ille som om et fly hadde krasjet inn i en oljetanker og forårsaket en tsunami, som igjen skapte en kjernefysisk eksplosjon, sier han, ifølge NTB.

Søndagens overskrift i avisen Mail on Sunday var: «Forbløffet nasjon ser prins vri seg – mange seere sjokkert over total mangel på empati».

Krisekonsulent Mark Borkowski sier til den britiske presseforeningen at intervjuet «var som å se en mann havne i kvikksand».

– Dessverre tror jeg ikke noen kunne ha slengt til ham et tau og halt ham opp, sier han.

Prinsens tidligere rådgiver Jason Stein har også uttalt til ITV at han rådet prinsen til ikke å gjøre intervjuet, men at han ble overkjørt.

Mandag fortsetter også hardkjøret mot prinsen - og både Daily Mail og The Sun har det siste døgnet publisert flere festbilder av prinsen. Kritikken mot intervjuet er også på førstesiden i de fleste britiske avisene på mandag.

Det samme er også tilfellet i New York. Både på søndag og mandag er intervjuet førstesideoppslag i tabloidavisen i New York Post.

Prins Andrew er den nest yngste av dronning Elizabeth IIs fire barn, og er nummer åtte i arverekkefølgen til den britiske tronen. Han giftet seg med Sarah Ferguson i 1986, og de to skilte lag ti år senere.