Prins Andrew skal snakke ut om sex-anklagene

I et eksklusivt intervju på BBC skal prins Andrew på lørdag snakke ut om sex-anklagene og sitt forhold til den avdøde mangemilliardæren Jeffrey Epstein.

NEW YORK (Nettavisen): Det blir første gang prinsen snakker ut om sitt kontroversielle forhold til Jeffrey Epstein. Finansmannen og milliardæren Epstein var siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner, og ble funnet død på sin celle 10. august i år.

En av kvinnene som ble utnyttet seksuelt av Epstein, Virginia Roberts - som nå går under navnet Virginia Giuffre, har uttalt at hun også «ble lånt bort» til andre venner av Epstein, blant annet prins Andrew.

66 år gamle Jeffrey Epstein satt varetektsfengslet og var anklaget for menneskehandel og seksuelle overgrep mot unge jenter gjennom en årrekke, inntil han ble funnet død i høysikkerhetsfengselet 10. august i år. Foto: (NTB scanpix)

Virginia Giuffre hevder at hun som mindreårig ble tvunget til å ha sex med prins Andrew ved tre anledninger mellom 1999 og 2002. Dette skjedde ifølge henne i London, New York og på en privat øy i Karibien som var eid av Epstein.

Prins Andrew har tidligere avvist alle overgrepsanklager.

Tidligere denne uken delte Virginia Giuffre også et intervju hun har gjort med 60 Minutes i Australia der hun snakker ut om hvordan hun ble tvunget til å ha sex med prinsen. I saken er også et bildet av det som skal være Virginia Giuffre sammen med prins Andrew.

- Et tegn på hvor ille tingene er for Prins Andrew

Ifølge BBC fant intervjuet journalisten Emily Maitlis gjør med prins Andres sted på Buckingham Palace på Torsdag. Det skal etter planen sendes klokken 21 lokal tid i Storbritannia lørdag kveld.

Analytikeren Jonny Dymond i BBC skriver at det er et «risikabelt med nødvendig» intervju prins Andrew nå gjør.

- Det er et tegn på hvor ille tingene er for Prins Andrew og hans rykte når han har valgt å gjøre et intervju som dette, skriver Dymond, og viser til at prinsens og hans rådgivere har vurdert det som mer risikabelt om han ikke sier noe i det hele tatt.

Det har nemlig ikke manglet på omtale når det gjelder prinsens angivelige kontakt med Virginia Giuffre, da kontakten har fått fyldig omtale i flere britiske medier.

Konspirasjonsteorier

66 år gamle Jeffrey Epstein satt varetektsfengslet og var anklaget for menneskehandel og seksuelle overgrep mot unge jenter gjennom en årrekke, inntil han ble funnet død i høysikkerhetsfengselet 10. august i år.

Etter at Epstein ble funnet død på cella, så den føderale fengselsetaten raskt at han så ut til å ha tatt sitt eget liv, noe de også fikk medhold av rettsmedisineren i New York.

Likevel har det versert en rekke konspirasjonsteorier rundt milliardærens dødsfall. Epstein hadde svært høy profil og hadde en rekke kjente og mektige personer i sin omgangskrets.

- Epstein ble drept

Både den berømte patologen Michael Baden og en av Epsteins forsvarere har også hevdet at Epsteins skader tyder på at han ble drept – ikke at han begikk selvmord.

I et oppsiktsvekkende intervju denne uken er også Syrias president Bashar al-Assad ute og hevder at Epstein ikke begikk selvmord, men at han ble drept.

- Den amerikanske milliardæren Jeffrey Epstein ble drept for flere uker siden. De sa han tok sitt eget liv i fengsel. Men han ble derimot drept fordi han kjente til for mange viktige hemmeligheter som var koblet til veldig mange viktige mennesker i de britiske og amerikanske regimene, og trolig i andre land i tillegg, sier al-Assad i intervjuet med den russiske stasjonen Rossiya-24.

Fransk politi søker vitner i Epstein-saken

Fredag ble det også kjent at politiet i Frankrike oppfordrer alle som kan ha informasjon i Epstein-saken om å melde seg.

Politiet ønsker ifølge NTB å komme i kontakt med både vitner og potensielle ofre, som kan være koblet til den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein.

– Politiet oppfordrer alle til å melde seg, uavhengig av når hendelsen skjedde, under hvilke omstendigheter eller hvem som var involvert, skriver politiet i en uttalelse.

