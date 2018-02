Prins William avslørte sin «allergi» på norgesbesøket

Prins William og hertuginne Kate hadde helt klare målsetninger med Norgesbesøket, mener Storbritannia-ekspert.

Jan Erik Mustad har vært genuint opptatt av Storbritannia siden 6-7-årsalderen. Det hele startet med interessen for engelsk fotball, og utviklet seg videre til en interesse for britisk politikk, samfunnsforhold og populærkultur.

Han har fulgt med på britisk politikk i snart tre tiår, og har formidlet sine analyser om britiske forhold til det norske folk i en årrekke

Mustad mener prins William og hertuginne Kates to dager lange Norgesbesøk representerer en tydelig endring og modernisering av det britiske kongehuset.

- Dette er et spennende format for et kongelig besøk. Det er litt mer «low key» enn det man kanskje er vant til. Hadde det vært et vanlig offisielt statsbesøk, hadde Storbritannia sendt dronningen, og kong Harald hadde vært vertskap, sier Storbritannia-ekspert og universitetslektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, til Nettavisen.

- Vi kan kalle dette for et litt mer uoffisielt besøk, selv om det er offisielt i den forstand at det er offisielle møter og en ramme med seremonielle innslag, sier Mustad.

- Hva er grunnen til at de nå velger en såpass «uformell» besøksform?

- Det tror jeg er for å skape en ny måte å besøke andre land på, og signaliserer at de ønsker å komme nærmere folket. Moderne monarkier har som mål, tror jeg, å bygge ned gapet mellom det vi kaller folket og institusjonen monarkiet.

Norgesbesøket har vært preget av et hektisk program, men har likevel gitt rom for at hertugparet av Cambridge har fått kommet tett innpå det norske folket.

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad.

«Jeg er allergisk mot selfier»

Torsdag hadde William og Kate omvisning i prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark i Slottsparken. Etter en lunsj på Slottet, tok de seg uvanlig god tid til å hilse på fremmøtte på Slottsplassen på vei til Skulpturparken. Kate og William tok seg også tid til å småprate om alt fra skigåing, graviditet til antrekk og været. Kate og William hadde en forholdsvis uhøytidelig framtoning i møte med folket.

Da en norsk kvinne i 40-årene spurte om å ta en «selfie» med den britiske tronarvingen, kontret han elegant. «Jeg er allergisk mot selfier,» sa han og lo.

Istedenfor tilbød han å posere for et tradisjonelt bilde. Vanligvis vil britiske kongelige høflig avvise alle forespørsler om fotografering, og gå videre.

Selfie-allergien ble gjort til et poeng i flere britiske medier som dekket Norgesbesøket. Det er ikke uvanlig at kongelige skyr «selfier» som pesten. Lillebror prins Harry gjorde det nylig klart at han «hater» selfier.

Hertuginne Kate og prins William under vandringen i Slottsparken torsdag.



Mens et tradisjonelt kongelig besøk gjerne preges av stive og stramme offisielle rammer, hadde Norgesbesøket til William og Kate et tydelig fokus på mer jordnære temaer som psykisk helse, barn og ungdoms oppvekstsvilkår, utendørs vinteraktiviteter og gründervirksomhet.

- Det som er interessant med dette, er først og fremst at de ønsker å få innblikk i noe annet enn bare de statlige institusjonene og det å snakke med politikere. De ønsket å se deler av det norske samfunnet, de ønsket å snakke med folk, de var opptatt av hva nordmenn driver med og ville lære det norske samfunnet å kjenne, sier Mustad.

Dette kom til uttrykk i det tette programmet, som besto av blant annet besøk hos gründerkollektivet MESH, Hartvig Nissens videregående skole, en utendørs barnehage, Holmenkollen hoppbakke og skimuseet i Marka.

- Den yngre generasjonen med kongelige som skal ta monarkiet videre, ser på dette som viktige gjøremål. De engasjerer seg i saker som psykisk helse, barn og ungdoms oppvekstsvilkår, gründervirksomhet og hva Storbritannia og Norge skal leve av de neste generasjonene. Dette er saker som de kan engasjere seg i, uten å bli for politiske, sier Mustad.

- En nødvendig endring

- Jeg vil kalle dette for en nødvendig endring av monarkiet. Hvis monarkiet skal overleve og skal ha en betydning, er det viktig å fokusere på hva de kongelige ønsker å få ut av sine gjerninger.

- Denne moderniseringen begynte med prinsesse Diana, spesielt etter hennes død da dronningen innså at de måtte gjøre noe for å komme nærmere folket. Det fortsatte med prins William og Harry, og det har vært en ytterligere endring etter at Kate kom inn i kongefamilien.

- Det er en endring på gang, og vi ser det også i andre kongehus i Europa, at de kongelige skal være en aktør i samfunnsutviklingen, sier Mustad.

Prins William av Storbritannia i møte med det norske folket. besøker Norge.

William og Kate har engasjert seg spesielt i psykisk helse. De står blant annet bak kampanjen «Heads Together» sammen med prins Harry. Fredag fikk William og Kate møte ungdommer, samt SKAM-stjernene, på Hartvig Nissen skole i Oslo. Her ble temaer som mobbing, seksuelle overgrep og identitetsproblemer diskutert.

- Hovedhensikten med besøket er å snakke med unge og barn, og høre hva de er opptatte av og hva som engasjerer dem. Vi så det også på Slottsplassen da de snakket med de frammøtte. «Det er hyggelig å treffe deg. Hva jobber du med?» Det var en genuin interesse for det norske samfunnet og for hva folk lever av og hvordan de lever livet sitt, sier Mustad.

Hertugparet tok seg også god tid til å snakke med de fremmøtte på Hartvig Nissen skole. Denne gangen var det Kate som måtte takke høflig nei til en selfieforespørsel fra én av ungdommene. Også hun var allergisk mot den slags.

Prins William, hertuginne Kate, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon snakker med skoleelever om psykisk helse og om hvordan det er å være ung i Norge under sitt besøk til Hartvig Nissens skole i Oslo fredag.





- Det beste britene har å by på

William og Kates besøk til Norge og Sverige har blitt omtalt som en sjarmoffensiv i tilknytning til britenes utmelding av EU, som preges av mye usikkerhet. Mustad utelukker ikke at hertugparet har fått noen føringer i forbindelse med besøket.

- Jeg har sagt at alle sånne typer besøk, selv i dette nye formatet, har politiske undertoner. Prins William og hertuginne Kate har besøkt flere europeiske land de siste månedene. Det handler om å posisjonere Storbritannia for tiden etter Brexit, sier han.

- Da sender man ut de beste representantene landet har. Og for øyeblikket er Kate og William det beste Storbritannia har å by på, fordi de er umåtelig populære i hjemlandet. Når det er stor politisk splittelse, sender man de kongelige. Dette er et strategisk valg fordi folket er såpass politisk splittet. Da er det fint å sende ut disse to på rundtur i Europa for å undersøke hvordan Storbritannia kan alliere seg med andre land etter Brexit.

- For William og Kate er det viktig å se hvordan Norge klarer seg utenfor EU, legger han til.

Prins William av Storbritannia og hertuginne Kate besøker Holmenkollanlegget.

- Hva får de ut av dette besøket?

- Jeg tror de får mange gode minner og et godt innblikk i norske samfunnsforhold, norsk historie, kultur og identitet. Akkurat hva de får ut av det på lang sikt, må vi vente å se. De hadde helt klare målsetninger med besøket, og fikk gjort mye av det de hadde planlagt, sier Mustad.

Hertuginne Kate hilser på elever ved Hartvig Nissen skole.

- Hva får Norge ut av dette besøket?

- God Norgesreklame i britiske medier, og fantastisk reklame for Oslo som får vist fram blant annet skulpturparken, en videregående skole, gründervirksomhet og Holmenkollen. For Norge er det fantastisk å kunne profilere seg for et marked på 64 millioner mennesker i Storbritannia.

- Hvem tror du hadde ansvaret for å spikre sammen programmet under norgesbesøket?

- Jeg tror absolutt britisk UD har gjort noen bestillinger, og det har nok vært noen føringer fra William og Kate og kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Haakon har fått vist fram mange av sine venner og temaer han har vært engasjert i.

Hertuginne Kate satt til bords med kong Harald under middagen på Slottet.

Åpnet talen med å snakke norsk

Selv om besøket var preget av politiske undertoner - altså en sjarmoffensiv før Brexit - ble det ikke avholdt noen offisielle møter mellom det politiske Norge og det britiske hertugparet. I Sverige hadde William et halvtimes langt møte med statsminister Stefan Löfven, mens det kun ble tid til en prat med Erna Solberg under slottsmiddagen torsdag.

På slottsmiddagen avholdt både prins William og kong Harald humoristiske taler. Sistnevnte siterte en replikk fra den klassiske, britiske filmen «Love Actually».

«Vi er kanskje et lite land, men vi er også et stort et,» sa kong Harald.

Mens William på sin side innledet talen med følgende norsk frase, «Vi er veldig glad for å være her i Norge», til stor begeistring fra de andre middagsgjestene. Williams tale hadde kanskje mer politisk innhold enn det som er vanlig under slike settinger.

Prins William satt til bords med statsminister Erna Solberg under slottsmiddagen.

- Det som har vært politiske undertoner og har gått igjen under besøket, ble nesten overpolitiske toner i talen til William, hvor han snakket om terrorutfordringen, hvordan man må bekjempe globale utfordringer, hvor viktig det er med allierte og samhold i Europa – spesielt forholdet mellom Storbritannia og Norge - og om andre verdenskrig, som absolutt er politisk. Her snakket William mye mer politisk enn kong Harald, sier Mustad.

Middagsgjestene på Slottet skilte seg en del ut fra andre typiske slottsmiddagsgjester, i den forstand at det var mange unge, «ukjente» folk. Det kom også tydelig fram på NRKs sending, da kommentatorene åpenbart strevde med å si navnet på flere av gjestene.

- Dette var en gjesteliste på drøyt hundre mennesker med folk fra gründervirksomhet, venner av kronprinsparet og andre viktige gjester som harmonerte med de temaene William og Kate hadde vært gjennom i løpet av dagen. Av det offisielle Norge var det statsminister Erna Solberg, stortingspresident Olemic Thommessen og offisielle fra Slottet og UD. Ellers var det en sammensetning av unge mennesker som driver med forskjellige ting, sier Mustad.

Under slottsmiddagen var de tradisjonelle langbordene erstattet med runde bord.

William og Kate nyter en endeløs popularitet i hjemlandet. For en tid tilbake debatterte britene hvorvidt det var mulig å hoppe over et ledd i tronarverekkefølgen, slik at William - og ikke faren prins Charles - skulle overta tronen etter dronning Elizabeth.

- Den debatten er lagt død. Det handler nok om at Charles og Camilla er mer populære enn før. Men det vil bli et intermesso mellom de to uansett, fordi Charles er over 70 år. Det vil ikke bli den lange tiden på tronen som det har vært for moren hans. Den eneste muligheten er at Charles skulle aktivt frasi seg tronen, sier Mustad.

Prins William og hertuginne Kate sammen med kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i hoppbakken og skimuseet i Holmenkollen

Hertuginne Kate hilser på fremmøtte tilskuere på Slottsplassen torsdag.

Prins William og hertuginne Kate vandrer gjennom Slottsparken torsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hertuginne Kate, prins William, kronprinsesse Mette-Marit, MESH-grunnlegger Anders Mjåset, Innovasjon Norge-sjef Pål T. Næss og sjakkspiller Magnus Karlsen avbildet under et besøk hos gründerfellesskapet MESH i Oslo torsdag.

