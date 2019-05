Prinsesse Märtha Louise får støtte i «Debatten»: - Selv min fire år gamle datter vet at Märtha er prinsesse

- Si fra deg tittelen, sier politisk redaktør i Fædrelandsvennen. - Tullete debatt, mener statsviter Asle Toje.

Torsdag kveld var det prinsesse Märtha Louise som var tema i «Debatten». I Fredrik Solvangs studio er blant andre tidligere sjefredaktør i Se og Hør Ellen Arnstad, statsviter og kommentator Asle Toje, skuespiller Mia Gundersen og politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Udjus.

Dette skjer etter den siste tidens debatt om Durek Verrets sjamanpraksis og om den nylig startede foredragsturneen til paret.

Kritikken har haglet for bruken av prinsesse-tittelen i kommersiell virksomhet og Fædrelandsvennen (Krever abonnement) ba i midten av mai på lederplass Märtha Louise om å gi fra seg tittelen. Under «Debatten» påpeker han at han mener Märtha Louise står fritt til å både velge kjæreste, og tro og mene hva hun vil, men at hun ikke står fritt til å bruke prinsesse-tittelen som hun vil.

- Den kongelige tittelen skal ikke brukes til å tjene penger, poengterer Udjus under «Debatten».

Fædrelandsvennens politiske redaktør skrev tidligere i mai på lederplass at prinsessen bør gi fra seg prinsesse-tittelen. Foto: Skjermdump NRK

- Gammelmodig

Mia Gundersen sier på sin side hun mener Märtha Louise ikke har gjort noe galt og at det er gammelmodig tenkt at tittelen må droppes, mens forsker og kommentator Asle Toje mener det har lite for seg å droppe en prinsessetittel og at skuldre må senkes.

- Alle vet at Märtha Louise er prinsesse. Selv min fire år gamle datter vet at datteren til kongen er prinsesse. Märtha Louise har levd et liv i offentlighetens søkelys uten å få den belønningen broren vil få - å bli kongen av riket. Det minste vi kan gjøre er å vise den barmhjertighet og toleranse vi ville vist for vår egen familie om noe lignende skulle skjedd der.

Kommentator Asle Toje i «Debatten» Foto: Skjermdump NRK

Senere i debatten får han også støtte av Roger Lundgren i svenske Kungelige magasinet. Han sier han tror de fleste i Sverige ser saken som en naturlig del av utviklingen prinsessen alltid har hatt, og påpeker at hun uansett tittel alltid vil være kongens datter.

- Märtha Louise vil forsørge seg selv og sin familie og det skal hun ha all heder for. Og jeg synes faktisk ikke det med sjamanen er så veldig alvorlig, for om hun kalte seg Märtha Louise og ikke prinsesse Märtha Louise så vet alle at det er kong Haralds datter.

Prinsesse Märtha Louise og sjamankjæresten Durek Verret har fått mye kritikk den siste tiden. Torsdag var prinsessen tema på «Debatten» hos Fredrik Solvang på NRK. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Riktig at media er kritiske

Også Ellen Arnstad påpeker under debatten at det blir problematisk når den kongelige tittelen brukes i markedsføring. Hun påpeker også at turneen «The Princess and the Shaman» har blitt kraftig promotert i sosiale medier.

- Hun kan tjene penger, men hun kan ikke blande kommersielle konsepter med en prinsessetittel. Det har offentlighetens interesse og derfor er media kritiske. Det er sikkert veldig vanskelig å stå i det kritiske lyset - det forstår jeg, men når de har valgt en markedsføringsstrategi med prinsessetittelen da kommer de røde lysene med en gang.

Tidligere Aller-redaktør Ellen Arnstad stilte i «Debatten» på NRK. Foto: Skjermdump NRK

Udjus mener det er klart at at det må skilles klarere mellom rollene, mellom prinsessen og Märtha Louise.

- Men det jeg tenker er at selv om hun står for det hun gjør og en prinsessetittel ikke skal brukes kommersielt har jo det med gamle systemer å gjøre. Vi lever nå i en tid hvor ting er annerledes enn regelverket bak. Er det ikke på tide med en fornyelse, spør derimot Mia Gundersen.

Skuespiller Mia Gundersen støtter prinsessen. Foto: Skjermdump NRK

Medietrykk hele livet

På forhånd har Solvang fortalt VG at han ønsket at debatten skulle tas med prinsessens perspektiv. Han starter «Debatten» torsdag med å snakke om medietrykket Märtha Louise har opplevd gjennom livet. Det blir også gjentatt at Märtha Louise tidligere har gitt uttrykk for at dette har vært vanskelig.

- Det er klart at diskusjonen om privatlivets fred opp mot den offentlige rollen er vesentlig og viktig. Det hun snakker om, den båssettingen tror jeg veldig mange redaktører og redaksjoner bør ta innover seg, sier Ellen Arnstad i begynnelsen av «Debatten».

Les Stavrums kommentar: Märtha Louise og sjaman Durek har et betydelig kommunikasjonsproblem

I et innlegg på Instagram i forkant av «Debatten» torsdag skriver Solvang:

«Si at du var født inn i en spesiell familie, fikk kameraer oppi ansiktet fra første skoledag. Du mislikte hvert sekund, du var usikker, redd og utilpass. Du opplevde det samme hver bidige dag i oppveksten, at noen mente feilaktige og løgnaktige ting om deg som du aldri fikk korrigert. Du fikk deg kjæreste, men forholdet tok slutt fordi ungdomskjærester orket ikke alle de greiene. Du gjorde det greit på skolen, men karakterene dine havnet i avisen. Du var ikke tynn nok, klesstilen din var aldri god nok.»

«Så gjorde du sånne ting som alle gjør, forelsker seg og gjør feil, men alt havnet på forsidene. Så tok du et utdanningsvalg som ble kritisert, så ville du være fri, for du ble kvalt. Du valgte uvanlig partner, du fikk tyn.»

«Du ville tjene egne penger, ikke være prisgitt lommepenger fra far eller årlige bevilgninger over et statsbudsjett. Du søkte nye steder, og endelig, endelig fant du et sted der de skjønte deg, et miljø der du møtte likesinnede. Du sa: Hvis dere først skal sette meg i en bås, her er min bås, dette er meg. Men den båsen var også feil for oss andre. Og så sa vi at alt løser seg hvis du bare slutter å kalle deg det du er, men da sa du at prinsesse er det siste jeg har. Her går min grense.»