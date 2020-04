Prisen på corona-krisen, og tall til folket?

I løpet av de siste 100 år har det i verden omtrent hvert 10.-15. år vært et stort utbrudd av smittsomsykdom som rammer land i alle verdensdeler, altså en pandemi.

Av Vigdis Holom, dr. med.

Pandemiene har både helsemessige og økonomiske konsekvenser. Etter første verdenskrig kom spanskesyken. På 1950-tallet var det Asia-syken, så kom Hong Kong-syken på 1960-tallet, senere HIV, svineinfluensa, og senest nå har viruset SARS-CoV-2 ført til sykdommen COVID19. Det er også sannsynlig at det i framtiden vil komme pandemier. Hvor hardt COVID19-sykdommen rammer, er det alt for tidlig å si noe om.

Det er også verdt å nevne at hvert eneste år rammes verden av influensavirus, noen år hardere, og noen år ikke fullt så hardt. Hvert år dør ca 900-1400 nordmenn av influensa.

Hva skiller egentlig COVID19-pandemien fra andre pandemier? Alt vet vi ikke enda. Det er for tidlig å si hva konsekvensene vil bli. Men, det vi vet, det er at denne gangen har politikere i en rekke land gjort drastiske tiltak som ikke er gjort tidligere, kanskje med unntak av i England på 1600-tallet, under pesten der.

De siste årene har det vært gjort harde prioriteringer i helsevesenet og det er blant annet opprettet et Beslutningsforum for å ta avgjørelse når det gjelder kostbar behandling.

Det nye i dagens COVID19-situasjon er at politikere tar store, raske og drastiske beslutninger, både når det gjelder helsemessige prioriteringer og når det gjelder andre tiltak i samfunnet som muligens eller ganske sikkert kan begrense eller forsinke smittespredning, uten at det gjøres grundige utredninger.

Det framstår også som om COVID19-pasienter prioriteres foran pasienter med andre sykdommer, som i stor grad har fått utsatt sine behandlinger, uten at det er gjort noen grundig utredning av konsekvensene av dette. Avgjørelser må tas raskt, men tas de for raskt nå? Et eksempel er bestillingen av de «mekaniske armene», som muligens kan brukes som nødrespiratorer for å vinne tid, men trolig ikke er egnet for pasienter med COVID19.

Det er ikke betvilt at lungesykdommer med åndenød er ubehagelige sykdommer å ha, og lungesykdommer med åndenød er ubehagelige å dø av, selv om helsevesenet i dag kan symptomlindre også slike plager. De aller fleste som rammes av COVID19 klarer seg imidlertid bra.

Noen tall burde imidlertid kommet bedre fram i media: Antall utskrevne pasienter fra intensivavdelinger som skrives ut i live. Antallet av de sykehusansatte som er satt i karantene grunnet årsaker relatert til arbeidet deres og antallet sykehusansatte som er satt i karantene av andre årsaker.

Antallet av de smittede sykehusansatte som er smittet på jobb. Antallet respiratorapparater som faktisk finnes i landet, som ikke det samme som antallet intensivplasser. Hvis det er flere intensivsykepleiere som trengs, og ikke flere respiratorapparater, så er det viktig informasjon.

Samfunnet betaler en høy pris for tiltakene av COVID19-sykdommen, både økonomisk – hvor vi enda ikke vet hvor høye kostnadene blir, i form av engstelse og uro i befolkningen, i form av direkte kostnader i helsevesenet og i form av følgekostnader økonomisk og medisinsk grunnet annen behandling som utsettes.

Om tiltakene som gjøres er nødvendige, hensiktsmessige, relevante og riktige, det er det ingen som vet. Det er viktig at det både kontinuerlig og i ettertid gjøres evalueringer av tiltakene regjeringen gjør, slik at en med større trygghet kan treffe adekvate beslutninger neste gang samfunnet rammes av en pandemi.

Vårt naboland Sverige har valgt en annen strategi enn Norge. Media har daglig overskrifter relatert til dette. Vi må imidlertid regne med at det vil ta tid før vi ser om strategien Norge har valgt eller strategien vårt naboland har valgt, fører til færrest syke og døde av COVID19. Det vil også bli interessant å se på total dødelighet per land i 2020, altså dødelighet både av COVID19 og av andre sykdommer.

At landene har valgt så forskjellige strategier, vil gjøre at vi tidvis kan være på forskjellige stadier i pandemien, og det er først en stund fram i tid en kan si en del om hvilke tiltak som var mest effektive.

På 1600-tallet ble universitetet i Cambridge stengt i omtrent 18 måneder grunnet pest. Sir Isaac Newton har senere uttalt at mye av grunnlaget for hans forskning, som har hatt stor betydning særlig innen fysikk, var beregninger han gjorde hjemme da universitetet var stengt. Forhåpentligvis benytter hver eneste nordmann, og hvert eneste menneske på jorda, eventuell tid i karantene eller permisjon best mulig.

Det er også viktig at enhver person gjør det den kan for å holde motet oppe i situasjonen, spiser variert og sunt, og tør å søke helsehjelp når det er nødvendig – uansett om det er COVID19- symptomer eller andre plager man har. I hvilken grad røyking er en risikofaktor for å bli veldig dårlig eller dø av sykdom forårsaket av Sars-CoV-2 vet man ikke sikkert enda, men det er ingen tvil om at røyking ikke er gunstig ved lungesykdommer, så de som røyker bør vurdere å slutte nå.

Uansett må vi alle vise respekt for hverandre, og takknemlighet for alle som bidrar, uansett om det er leger og annet helsepersonell på sykehus som står i front og behandler de syke, lærere som har fått hverdagen endret og gjør det beste ut av situasjonen, og alle andre i andre jobber – og utenfor arbeid – som hver og en gjør det beste for å bidra til å hjelpe.

Stå på videre!