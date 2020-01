Problematiske venner

En palestinsk komiker i Gaza er dømt til 18 måneders fengsel for å ha latterliggjort IS.

Av Tone Angell Jensen

Det er en militærdomstol styrt av Hamas som har avsagt dommen. Hamas har siden 2007 hatt kontrollen i Gaza. Og Gaza by er vennskapsby med Tromsø.

Har noen av vennene i Tromsø reagert på dommen? Sendes det protester fra rådhuset, der det politiske flertallet for bare tre år siden bestemte seg for å utvide samarbeidet med Gaza og, herunder dessverre også Hamas. Eller, sagt på en annen måte, reageres det i det hele tatt når menneskerettighetene brytes i Gaza - og det ikke er Israel som står bak?

Dette står å lese i Tromsø kommunes internasjonale strategi:

«Tromsø er en internasjonal by mye på grunn av innbyggernes langvarige og sterke solidaritetsengasjement og folk-til-folk-arbeid.

Tromsø kommune skal fortsette å være en pådriver for å fremme menneskerettigheter og likeverd. Når representanter fra Tromsø kommune møter representanter fra vennskapsbyer vil det være naturlig å ta opp brudd på menneskerettighetene som skjer i vennskapsbyene. Spesielt de som gjennomføres og sanksjoneres av lokale myndigheter i vennskapsbyene.»

34 år gamle Aadel al-Mashwakhi er en kjent komiker i Midt-Østen, og det er ikke første gang han havner i trøbbel på grunn av satire og ironi. Våpenet hans er humor, og som vi vet fra karikaturstriden og Charlie Hebdo, latter er ingen spøk når den vendes mot makthavere, ideologier og religioner. Latterliggjøring av despoter og tyranner er farlig. Å bli framstilt som komisk svekker et pompøst selvbilde og bryter ned autoriteten i andres øyne.

Aadel al-Mashwakhis «forbrytelse» er at han har laget en video der han gjør narr av verdens verste terrororganisasjon: ISIL, til vanlig forkortet til IS. Videoen viser en henrettelse i IS-stil, der bøddelen i Mashwakhis skikkelse gjør seg klar til å halshogge en mann, mens han messer et vers fra Koranen og deretter gjør det klart hva fangen er anklaget for:

Han stjal en pose pistasjnøtter fra en gammel kvinne for 10 år siden, og for 4 år siden svømte han i havet i en shorts som gikk 5 centimeter over kneet. Alt sammen i strid med islam.

Tilskuerne i narre-videoen begynner å fnise, og på nettet ble det komikveld for tusenvis av seere. Dessverre er videoen vanskelig å finne etter at Mashwakhi ble dømt.

Islamistene ble rasende. At noen latterliggjorde de betydningsfulle sedelighetsreglene for badebukser, ble aldeles for mye.

Hamas fikk anledning til å bekrefte det mange mener, nemlig at organisasjonen er en tvilling til IS, og gjorde nettopp det. Aadel al-Mashwakhi fikk 6 måneders fengsel for å ha fornærmet religiøse følelser (!), 6 måneder for å ha vist motstand overfor gjeldende politikk, og 6 måneder for å ha utvist avvikende oppførsel. Til sammen ett og et halvt år bak murene.

Han er ikke den eneste som er utsatt for brutal behandling av et regime som er hatet av stadig flere. Ungdommelige protester i gatene blir slått hardt ned på. Kvinner som opponerer etter at regimet de siste 12 årene har iverksatt systematisk kjønnsdiskriminering og innført sharialover, blir hensynsløst behandlet.

Ikke-muslimer, dissidenter, konvertitter og frafalne, alle lever de farlig. Men en av de aller mest utsatte gruppene, er homofile. De forfølges, trakasseres og mange er drept på grunn av sin seksuelle legning.

Amnesty International er dypt bekymret over utviklingen i Gaza.

«The crackdown on freedom of expression and the use of torture in Gaza has reached alarming new levels», skriver organisasjonen.

Det var mange som advarte mot å utvide vennskapsby-samarbeidet med Gaza da saken kom på kommunepolitikernes bord for tre år siden. Årsaken var nettopp den begredelige utviklingen etter at Hamas fikk kontrollen. Men Rødt og SV fikk det som de ville, med Ap på slep.

Det går an å protestere mot brudd på menneskerettighetene, uten at man har et fysisk møte. Skal de fine formuleringene fra kommunens internasjonale strategi settes ut i livet, er det kanskje på tide å si fra? Eller er det greit at en vennskapsby kaster en mann i fengsel for å ha latterliggjort verdens verste terrororganisasjon?

Innlegget ble først publisert i Nordnorsk Debatt. Nettavisen har tillatelse til å bruke innlegget.