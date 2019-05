Problemer hos Evry: Fikk ikke tatt ut penger i minibank

Flere bankkunder hadde problemer med å få tatt ut penger i minibank torsdag kveld.

Nettavisen har fått tips om at flere sliter med å få tatt ut penger i minibank torsdag kveld. Klokken 20.25 var feilen rettet, opplyser kommunikasjonsdirektør Unni Strømstad i Evry til Nettavisen.

- Det har vært ustabile minibanker siden rundt ti over halv åtte i kveld, forteller Strømstad til Nettavisen klokken 20.45 torsdag.

Det skal kun ha vært ved minibankuttak at det har vært feil, slik at andre banktjenester har fungert som de skal, og det for eksempel har vært mulig å ta ut penger i butikk.

- Vi jobber med å fikse feilen og beklager selvsagt til alle de som blir berørt av dette, sier Strømstad til Nettavisen tidligere torsdag kveld.

Hun kunne da ikke si noe om hvor mange som ble berørt, men at det gjelder en del minibanker rundt i landet.

Litt senere forteller Strømstad altså at feilen var rettet ved 20.30-tiden.