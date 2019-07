Professor: - Ivanka Trump er en pest og en byll

Ivanka Trump kritiseres for G20-video, hvor hun tilsynelatende blander seg inn i en samtale mellom verdenslederne Macron og May.

På lørdag publiserte den franske regjeringen en kort videosnutt av en samtale på G20-toppmøtet i Osaka i Japan mellom fire verdensledere - og datteren til president Donald Trump, Ivanka Trump.

I videoen forsøker presidentdatteren tilsynelatende å blande seg inn i en samtale mellom Frankrikes president Emmanuel Macron, Canadas statsminister Justin Trudeau, Det internasjonale pengefondets (IMF) direktør Christine Lagarde og Storbritannias statsminister Theresa May.

Videoen har fått massiv oppmerksomhet, både i internasjonale medier og på sosiale medier.

I videoen kan en høre at president Macron snakker om «sosial rettferdigheter». Ivanka Trump sier noe sånt som «it’s on» eller «it’s all».

Den britiske statsministeren svarer Macron: «Straks man begynner å snakke om det økonomiske aspektet ved dette, vil riktignok mange folk begynne å lytte som ellers ikke ville ha lyttet.»

Antyder irritasjon

Ivanka Trump skyter inn følgende: «Det samme gjelder for forsvarsbiten, mener jeg, i den forstand at det hele har på en måte vært mannsdominert.»

The Washington Post skriver at IMF-direktøren føler seg brydd med situasjonen.

«Lagardes utålmodige sideblikk, idet Ivanka Trump blander seg inn i det som tilsynelatende er en samtale mellom Macron og May, antyder irritasjon over å måtte stå sammen med datteren til USAs president - fremfor å stå med presidenten selv,» skriver avisen.

- En pest og en byll

Professor emeritus i nordamerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Ole Moen, snakker uten filter når han blir spurt om Ivanka Trumps inntog på den diplomatiske verdensscenen.

- Dette gjør USA til latter. Men det er en veldig sår latter. For dem som er glad i USA, så er dette patetisk, sier Moen til Nettavisen.

Moen sier at Ivanka Trump, med henvisning til Bob Woodwards siste bok, titulerer seg selv som «førstedatter», og er kilde til mye gnisninger innad i Det hvite hus.

Moen har ikke sett G20-opptaket selv, men er forundret over at hun er såpass tilstedeværende i et forum som er tiltenkt verdensledere.

- Hvorfor fanken er hun der? Hun er klart en pest og en byll for mange seriøse amerikanske observatører og operatører, sier Moen.

Historieprofessor Ole Moen. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Amerikanske medier skriver at Ivanka Trump var «overalt» på G20-toppmøtet. Hun deltok som stedfortreder for førstedame Melania Trump, som ikke var med på Asia-turen, i situasjoner der det var naturlig at kun verdenslederne og deres ektefeller skulle være til stede.

Hun deltok i møter der andre møtedeltagere var forbauset over hennes møtedeltagelse, og hun postet «rare» video-oppdatering fra G20-møtet, skriver The Washington Post.

Ivanka Trump i samtale med verdensledere under helges G20-toppmøte. Foto: Instagram (skjermdump)

- Flott at han tar med seg Ivanka

Frp-nestor Carl I. Hagen, som er tilhenger av Donald Trump, synes tvert imot det er flott at presidenten har med datteren på internasjonale toppmøter og statsbesøk.

- Jeg synes det er veldig flott at Trump tar med seg sin familie - datteren og svigersønnen, og er litt personlig og spesiell. Jeg er litt lei av den stereotype politikeren som gjør alt PR-rådgiveren mener er riktig, og glemmer helt sitt private jeg, privatliv og forhold. Alle vet at de fleste har et spesielt forhold til familien. Men så skal de legge det bort på grunn av jobben? sier Hagen til Nettavisen.

- Jeg synes det er fint at han er seg selv. Han er et vanlig og ordinært menneske som ikke skreller av seg alt for å spille en rolle som alle andre gjør, sier Hagen.

- Fyren er over 70 år, og datteren er voksen. Det er klart familien rykker inn. Men alle som er mot Trump, er på jakt etter hver minste detalj for å finne noe kritikkverdig. Det som heller burde være interessant, er at han har vært i Nord-Korea, og at det for første gang på flere tiår har vært et bedre forhold. Det er det vi burde være opptatte av, og ikke at han har med seg sin egen datter, sier Hagen.

Carl I. Hagen synes det er flott at Ivanka trump er med faren sin på internasjonale toppmøter (arkivbilde). Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

CNN har også omtalt Ivanka Trumps deltagelse på Asia-turen, og har publisert følgende nyhetsartikkel: «Ivanka Trump: Rådgiver, datter og nå, denne uken, diplomat».

CNN skriver at Ivanka Trump deltok i en rekke bilaterale møter under G20-toppmøtet.

- Dette reiser en rekke spørsmål rundt hvilke politiske saker hun er involvert i og hvorvidt hun har autoritet til å snakke på vegne av USA, sier CNN-analytiker John Kirby.

Kirby er tidligere talsperson for amerikansk UD og pressetalsmann for Pentagon under Obama-administrasjonen.

- Jeg synes det er slående at hun har fått plass ved så mange bord og er involvert i så mange bilaterale politiske diskusjoner. Det hjelper åpenbart ikke USAs posisjon på verdensarenaen som en demokratisk representativ regjering, fordi hun er ikke valgt av noen og er formelt ikke utnevnt til noen stilling, sier han til egen nyhetskanal.

Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner avbildet i den demilitariserte sonen mellom Nord-Korea og Sør-Korea i helgen. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Immune mot Trumps slagord?

Ivanka Trump har ved flere tidligere anledninger blitt møtt med krass kritikk for å tilsynelatende steppe inn for sin mektige pappa på internasjonale toppmøter, deriblant under G20-toppmøtet i Hamburg i 2017.

President Trump har gitt datteren langt mer makt enn noe annet presidentbarn har hatt før henne. Ivankas ektemann Jared Kushner sies også å har fri tilgang til «Det ovale kontor». Svigersønnen har blant annet fått et enormt ansvar for USAs Midtøsten-politikk.

- De to er de eneste spillerne i Det hvite hus som ser ut til å være immune mot Trumps varemerke og slagord «du har sparken», skriver The Financial Times med henvisning til Trumps TV-program «The Apprentice» og de mange personene som har fått fyken i Trump-administrasjon.

Tidligere i år uttalte president Trump at han vurderte å utnevne datteren Ivanka til USAs FN-ambassadør. Han hadde visstnok også vurdert å utnevne henne til sjef for Verdensbanken, skriver Financial Times.

Ivanka Trump avbildet sammen med Japans statsminister Shinzo Abe og USAs president Donald Trump under G20-toppmøtet. Foto: Susan Walsh (AP)

- Helt uvanlig adferd for presidentbarn

- Er det noen andre presidentbarn i USAs historie som har hatt så mye makt og så sterk posisjon som Ivanka Trump, Moen?

- Nei. Det er det ikke. Jeg kan trygt si at dette er enestående. Men det har heller ikke vært en sånn president før - en som har vært så uforberedt på jobben. Nixon-barna hadde noen småting som skapte litt røre, men det kokte litt bort i kålen. Jeg kan ikke huske noen presidentbarn som har blandet seg inn i politikken på denne måten. Eisenhower hadde en sønn som var politisk engasjert, men han holdt en lav profil når det gjaldt presidentembetet, sier Moen.

- Jeg kan trygt si at dette er en helt uvanlig administrasjon med en helt uvanlig adferd. Det som er skremmende er at de har null respekt for systemet, og det bunner seg i deres bunnløse mangel på kunnskap. Arroganse bygger ofte på uvitenhet og mangel på selvforståelse, fortsetter Moen.

Ivanka Trump holdt også et innlegg under en seanse om kvinners rettigheter på G20-toppmøtet. Foto: Dominique Jacovides (AFP)

- Mangelfulle diplomatiske evner

Ivanka Trump var også svært synlig da president Trump besøkte den demilitariserte sonen mellom Nord-Korea og Sør-Korea etter G20-toppmøtet. Både Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner var blant et fåtall amerikanske delegater som besøkte den demilitariserte sonen i Nord-Korea. Utenriksminister Mike Pompeo var med, mens Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton glimret imidlertid med sitt fravær.

Ivanka har tidligere vært på offisielle reiser for å fremme kvinners rettigheter, deriblant en reise til Afrika i april hvor hun skulle presentere et amerikansk utviklingsprogram i Etiopia til en verdi på 50 millioner dollar.

The Washington Post skriver at Ivanka befinner seg i en gråsone, og at hennes roller som datter og rådgiver overlapper arbeidet til en karrierediplomat.

Videre skriver avisen at presidentdatteren avdekket sine mangelfulle diplomatiske evner på den siste Asia-turen, blant annet da hun omtalte India som en «avgjørende alliert» for USA. Amerikanske diplomater skyr nemlig unna betegnelsen «alliert» når de omtaler India, ifølge samme avis.

- Et slags konstitusjonelt monarki

USAs tidligere ambassadør til Sør-Korea, Christopher R. Hill , sier at Ivanka Trumps inntreden på verdensscenen er problematisk.

- For resten av verden ser det ut som at vi har et slags konstitusjonelt monarki, sier han til avisen.

- Det er i økende grad problematisk for troverdigheten. Det forteller våre allierte, alle vi gjør forretninger med, at de eneste folkene som teller, er Trump og hans familie, sier Hill.

Én av kritikerne på sosiale medier er den amerikanske kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez, som sier den typen adferd som avdekkes i G20-videoen, «skader vår diplomatiske posisjon».

«Det er kanskje sjokkerende for noen, men det å være noens datter er faktisk ikke en karrieremessig kvalifikasjon,» skriver hun på Twitter.

- En av de smarteste jeg kjenner

Twitter-angrepet mot Ivanka Trump har fått TV-personlighet Piers Morgan til å ta presidentdatteren i forsvar.

«Kunne vært verre … Ivanka kunne ha vært en bartender for 18 måneder siden,» skriver Morgen på Twitter med henvisning til Ocasio-Cortez’ egen bakgrunn som bartender.

«Jeg har kjent Ivanka Trump i 13 år, og sett henne i arbeid under mange forskjellige scenarioer. Hun er én av de smarteste personene jeg kjenner, samt én av de mest lojale, flittige og anstendige. Din trang til å rakke ned på henne, sier mer om deg enn henne,» skriver han.