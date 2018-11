Professor Bernt Aardal: - Hvis KrF fortsetter sånn, blir det full krig

Professor Bernt Aardal er klinkende klar.

- Hele KrF har behov for å bevise at de er tøffe, men det spøker for regjeringsdeltakelsen hvis de fortsetter slik, advarer professor og valgforsker Bernt Aardal ved UiO.

Tirsdagen denne uken ble vi vitne til at KrF ved første nestleder Olaug Bollestad felte Frp i stortingssalen mens nestleder Kjell Ingolf Ropstad skulle lande en budsjettenighet.

- Det vi ser nå er en bullfight mellom KrF og Frp, og må forstås i et tidsperspektiv hvor partiene gjør seg store og sterke før eventuelle forhandlinger, sier professoren til Nettavisen.

Forargelsen var så stor i Frp at ni mot 12 stemte mot en budsjettavtale, og forhandlingsleder Helge André Njåstad (Frp) dirret av raseri på den 70 minutter forsinkede pressekonferansen tirsdag.

Frp-leder Siv Jensen sa onsdag rett ut at hun ikke har tillit til KrF hvis de fortsetter slik.

KrF-leder Knut Arild Hareide, som ikke vil inn i Solberg-regjeringen, bedyrer at KrF skal fremme KrFs politikk helt til de eventuelt innlemmes og sier han er stolt av Bollestad.

Ikke nok med det, parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, vurderer å støtte mistillit i terrorsikring-saken.

SISTE: KrFs parlamentariske nestleder, Hans Fredrik Grøvan, vil tilkjennegi KrFs holdning i saken om objektsikring på Stortinget klokken 14, opplyser partiet.

Valgforsker Bernt Aardal mener taxfree-saken illustrerer den politiske avstanden mellom KrF og Frp. - Siv Jensen la personlig ned prestisje i det vedtaket, og det er spesielt av KrF å stemme ned dette mens de forhandler.

- Spøker for KrF

Professor og valgforsker Bernt Aardal beskriver situasjonen som svært spesiell.

- Dette er innledningen til regjeringsforhandlinger og gjør det enda mer spesielt. Som vippeparti har KrF all interesse av å bruke sin makt, men det skaper en del vondt blod på vei inn i forhandlinger, noe som kan gjøre dette veldig krevende.

Aardal mener taxfree-saken illustrerer den politiske avstanden mellom KrF og Frp.

- Siv Jensen la personlig ned prestisje i det vedtaket, og det er spesielt av KrF å stemme ned dette mens de forhandler. Både Hareide og Bollestad har formelt rett i at de kan stemme for KrFs politikk så lenge de er i opposisjon, men Frp markerer både med ord og handling, som gruppemøtet viste, at de ikke finner seg i dette fra KrF.

- Hvilke konsekvenser kan det få?

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad (foran) var fornøyd med budsjettet tirsdag kveld, mens Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad var forarget over at KrF motarbeidet Frp i taxfree-saken noen timer tidligere.

- Hvis KrF gjør alvor av å stemme mot regjeringen, kan det hele stoppe opp. Og hvis det er hold i at Grøvan vurderer mistillit mot sittende regjering, går det mot full krig, sier professoren.

- Ropstad er under et enormt press

- Hva tror du Kjell Ingolf Ropstad tenker nå?

- Han er under et enormt press, han har satset hele sitt politiske liv på at KrF skal gå inn i regjering og at de skal skje med store gevinster for KrF. Men som den betente abortsaken illustrerer, ser vi allerede at det kan være vanskelig å levere på dette. I tillegg er han aktuell som ny KrF-leder.

- Hva kan Ropstad gjøre nå?

- Hans prosjekt er primært å lose forhandlingene i havn, og selv der virker det som det er uenighet i toppledelsen, Ropstad ønsket ikke å påføre Frp et taxfree-nederlag, skal vi tro avisene, og denne splittelsen, også i toppledelsen, er med på svekke KrF, tror Aardal.

- Hva tror du, blir det reelle regjeringsforhandlinger for KrF med Solberg-regjeringen?

- Det er vanskelig å tenke seg at det ikke skulle bli forhandlinger. Det ville være et stort nederlag, ikke bare for KrF, men også for statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H) fikk naturlig nok mange spørsmål om KrF-Frp-striden da hun møtte pressen onsdag.

- Alt er en maktkamp

Han tror også de blir enige - til slutt.

- Men det kan bli ganske tøffe forhandlinger, så jeg tør ikke spå noe om tidspunkt for når dette kan skje.

Aardal vurderer det som lite sannsynlig at Frp trer ut av regjeringen:

- Det vil være krefter som ønsker det, men Frp er mye mektigere i regjering enn KrF vil være, ser vi på antall stortingsrepresentanter. Alt vi ser nå er en del av den pågående maktkampen, minner professoren om.

Nettavisen har spurt parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan om hvordan han stiller seg til eventuell mistillit mot regjeringen.

Sigbjørn Aanes: - Oppsiktsvekkende av Hareide

Tidligere statssekretær Sigbjørn Aanes skriver på Facebook at:

«Nå oppildner Hareide til ny kamp om makt. Her sier Hareide egentlig at han ikke har gitt opp kampen selv om han ikke fikk flertall på Landsmøtet. Han vil bruke sin autoritet på å stikke kjepper i hjulene for at KrF skal inn i sittende regjering og han gir nærmest en åpen oppfordring til venstresiden om å fremme forslag som kan skape vanskeligheter. Dette er egentlig en helt oppsiktsvekkende åpen omkamp av Hareide.»

