Professor i epidemiologi: - Pandemien kan vare i ett til to år

Professoren, som har forsket på smittemønsteret i Kina, mener det er urealistisk å tro at viruset kan bli utryddet på kort sikt.

Professor i epidemiologi ved Georgia State University, Gerardo Chowell, har fulgt og beregnet koronavirusets bane og herjinger gjennom befolkningsklynger i Kina.

Chowell mener det er urealistisk å tro at koronaviruset, som forårsaker den dødelige sykdommen covid-19, kan utryddes på kort sikt.

Les også: Luftbåren koronasmitte: - Et marginalt fenomen

- Jeg venter at viruset vil feie over befolkninger i en serie med bølger med varierende varighet og styrke i løpet av en sirkulasjon på ett til to år. Dette kvalitative mønsteret har blitt observert i tidligere influensapandemier, inkludert svineinfluensapandemien (2009 A/H1N1) og influensapandemien i 1918 til 1920, sier Chowell til Nettavisen.

- Kan begrense bølgetoppene

- Lavinntektsland og land med en eldre befolkning kan rammes verst, som i tidligere influensapandemier. Derimot har hvert enkelt land potensiale til å begrense bølgetoppene ved å implementere strategier med restriksjoner for sosial avstand, veiledet av analyser i sanntid av dynamikken i lokal smitteoverføring og økonomiske faktorer, sier Chowell.

- Jeg mener målet må være å redusere antall dødsfall i mest mulig grad de neste tolv månedene, inntil en vaksine er tilgjengelig, sier han.

Les også: Hvor dødelig er koronaviruset?

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.

Professor Gerardo Chowell ved Georgia State University. Foto: Georgia State University

- Vi trenger sårt en vaksine

Det er ingen tvil om at målet med tiltakene som er innført i Norge, ikke er å utrydde viruset, men å spre smittespredningen over tid for å redusere byrden på helsetjenesten.

- Det er nå urealistisk å forestille seg at vi vil være i stand til å utslette dette svært smittsomme viruset på kort sikt fordi den nå er til stede over hele verden. I tillegg er den meget overførbar, og en betydelig andel av smittetilfellene er asymptomatisk (uten symptomer red.anm.), noe som hindrer kontrollinstansen. Gjennom vaksinering er det realistisk å overveie et scenario med flokkimmunitet, hvor en vesentlig andel av befolkningen blir beskyttet, noe som vil lede til utryddelse av viruset innen noen få år, dersom vi antar at gjentagende smitte er et sjelden fenomen og at effekten av vaksinen er tilstrekkelig, sier Chowell.

- Er en vaksine vår eneste redning, Chowell?

- Ja, vi trenger en vaksine og/eller spesifikke behandlingsformer veldig sårt for å beskytte de mest sårbare. Vi kan bare håpe at vaksinen vil bli tilgjengelig innen ett år eller noe. Jeg mener det kan skje, sier han.

Les også - Det er vanskelig å vurdere dødeligheten mens en epidemi pågår









«Nådd sitt metningspunkt»

Chowell er en av bidragsyterne til en studie på koronavirusets spredningsmønster i Kina. I en studie publisert i tidsskriftet Infectious Disease Modeling, som er basert på observasjoner av smitteutviklingen i Kina fra 5. februar til 9. februar, forutså forskerne at Kina har «nådd sitt metningspunkt» hovedsakelig på grunn av «det brede spekteret av restriksjoner for sosial avstand kinesiske myndigheter har innført».

Kina kan stadig vise til lavere daglige smittetall, men kinesernes forsiktige nedtrapping av strenge tiltak kan føre til en ny økning, ifølge Folkehelseinstituttets risikovurdering.

Så langt er det ingen land som har innført like strenge tiltak som Kina - altså reell portforbud og fullstendig stenging av store millionbyer. Antall smittede og dødsfall er nå høyere i resten av verden enn det er i Kina.

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.