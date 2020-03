Professor mener folk må varsle om de ser noen som bryter karantene: - Alvorlige brudd på den kollektive dugnaden

Din moralske karakter kommer til syne nå, sier professor Einar Duenger Bøhn.

Bøhn er professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Han mener befolkningen må varsle om de ser folk som bryter karantene ute i samfunnet.

Det sier han til NRKs nyhetsmorgen onsdag.

- Din moralske karakter kommer til syne nå. Hvis du pakker Teslaen og kjører innom fire butikker og bensinstasjoner, kommer deg på hytta og tenker at du ikke er syk så dette går bra, så har du ikke sett bildet og tilegnet deg den informasjonen du burde. Du har ikke forståelse eller kunnskap nok til å ta det rette valget. Hvis du har det og allikevel gjør det, så gjør du bare noe galt. Da er du egentlig ganske slem mot alle andre, sier Bøhn til NRK.

MENER FOLK MÅ VARSLE: Professor ved Universitetet i Agder, Einar Duenger Bøhn, mener folk må varsle om de ser noen som bryter karantene. Foto: Skjermdump, NRK

Risikerer straff

De siste dagene har flere nordmenn oppholdt seg på hytter utenfor sin faste bostedskommune. Det har fått flere til å reagere, blant annet ordførere i ulike hyttekommuner har uttalt at de vil at folk reiser hjem.

Mange nordmenn er i karantene om dagen, men det har ved flere anledninger blitt rapportert om personer som ikke har respektert karantenen sin, og dermed har myndighetene strammet inn betraktelig nå.

Riksadvokaten meldte mandag at karantenebrudd normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot.

- I noen ekstreme tilfelle så bør du helt klart varsle. Hvis noen sitter inn i karantene og er fullt klar over hva det innebærer, også drar du på hytta , går og handler og gjør alt som vanlig så er det et såpass alvorlig brudd på den kollektive dugnaden vi driver med at da synes jeg man burde varsle, sier Bøhn.

Professoren mener vi nå må skille mellom å tyste og varsle og mener det er interessant å se hva som skjer med folks etiske og moralske standard i en krisesituasjon slik vi er inne i nå.

- Når det er krisetilstander sånn som nå og ordentlig unntakstilstander så kommer det enda mer til syne. Da ser man hvor tungt noen veier egne hensyn fremfor andres, og hvor tungt man veier andre hensyn og ofrer litt av sine egne. Det er det etikk handler om, at man veier opp sine egne hensyn mot andres og finner en god balanse.

Fakta Fakta om covid-19-viruset ↓ * En ny type korona virus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * I Kina var det mandag registrert over 72.436 smittede, hvorav 1.886 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen. * Også Taiwan, Filippinene, Japan og Frankrike har hatt dødsfall som følge av viruset. * I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige og Egypt. I tillegg er ca. 450 personer smittet om bord på cruiseskipet Diamond Princess, som ligger til kai i Japan. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * For over 80 prosent av pasientene har virussykdommen bare gitt milde symptomer, viser en analyse av kinesiske data. 2,3 prosent har dødd, ifølge analysen, som bekrefter at risikoen er høyest for syke og eldre. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. (Kilder: AP, AFP, DPA, Store norske leksikon, NTB)

- Ikke reis

Tirsdag kom også helseminister Bent Høie med en tydelig beskjed til de som planlegger å reise på hytta i nærmeste fremtid.

- Ikke reis tilbake på hytta til helgen. Ikke ring kommunelegen eller andre og spør om det er greit å dra på hytta. Nå handler det ikke om deg, men om oss, sa Høie under en pressekonferanse tirsdag.

Flere har de siste dagene reist hjem fra hytter rundt omkring i Norge etter myndighetenes sterke oppfordringer. Allikevel er det fremdeles flere som oppholder seg i fritidsboliger forskjellige steder i landet.

Høie var nøye med på å påpeke at ordførerne i hyttekommunene er glad i folk som kommer og at han ikke ville garantere at det fremdeles vil være forbudt å reiste på hytta senere.

Han la til at han var takknemlig for de som har reist hjem fra hytta frivillig, fordi da ville de ikke unødvendig belaste det lokale helsevesenet.

Bøhn er tydelig på at det er en vurdering som folk selv må gjøre om de ønsker å varsle eller ikke.

- Det er en oppveining her om hvor mye dine egne hensyn tas opp mot andres hensyn. Om man da ser at noen veier sine egne hensyn mye tyngre enn alle andres, så er det veldig fristende å varsle, avslutter Bøhn.