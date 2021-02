Professor: - Nå må det bli lov å ta seg en halvliter i Oslo

- Helt unødvendig å fortsette og stenge kranene.

Det er knyttet stor spenning til hvilke – om noen – lettelser som vil komme i Oslo til uken.

Den sosiale nedstengningen har vart i hele tre måneder, og for tre uker siden ble Oslo inkludert i «Ring 1», etter utbruddet i Nordre Follo. Det støttet byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nå er det nok, mener mange. En av dem er professor emeritus i helseøkonomi, Erik Nord.

- Nå bør det tillates å drikke en pils til klokken 22, sier Nord til Nettavisen.

- For helsens skyld?

- Nei, mest for hyggen, ler han.

Erik Nord har jobbet i FHI i en årrekke og deltar hyppig i den offentlige debatten om pandemien.

- Helt unødvendig

Nå støtter han å lempe på full skjenkestopp i hovedstaden:

- Dette er noe som berører mitt og manges liv. Det er helt unødvendig å fortsette å stenge alle kranene, så lenge dette kan gjøres i trygge former, presiserer han.

- Mener du det bør åpnes for alkoholservering på puber og barer også?

- Ja, absolutt. Så lenge det føres tilsyn med at én-meteren holdes, er det ingen grunn til å utestenge dem, sier han.

Nord er helt klar i sin sak:

- Ved å sette et klokkeslett, for eksempel 22, unngår man at folk drikker utover kvelden og endrer adferd.

- Viktig med gult nivå

- Det har vært antydet gult nivå på videregående fra mandag. Hvor viktig er det?

- Det er veldig viktig! Jeg har selv en hjemmeværende 17-åring og ser klart at det gunstigste er å kunne gå på skolen.

Om å åpne opp for breddeidrett, mener Nord det i prinsippet er viktig.

- Jeg er ikke så tett på dette, men for barn og unge er det viktig at de raskest mulig får tilbake sitt normale liv – innenfor trygge rammer.

Krever å få tilbake kontrollen

På sin pressekonferanse tirsdag denne uken sa Johansen at han krever at regjeringen gir Oslo kommune tilbake kontrollen over pandemihåndteringen.

Johansen kom ikke med noen lettelser, men gult nivå på videregående vurderes fra førstkommende mandag.

- Ikke nødvendig med et slikt krav

Nettavisen spurte Høie om hvordan han oppfattet dette «kravet»:

- Jeg synes det er litt underlig at det kommer i form av et krav siden det er han som har bedt om å være i denne ordningen, svarer Høie - og legger til:

- Og så er det jo slik at hvis vi i neste uke er enige om at det ikke er nødvendig lenger, så er vi jo begge veldig glad for det, svarer Høie Nettavisen, og mener det ikke er nødvendig å fremsette et slik krav.

- Vi bruker litt ulike ord, bare ...

- Dette er noe vi jobber sammen om.

- Men det kom altså, og han la stor vekt på det i sin innledning i går. Hva er dere enige/uenige om per i dag?

- Jeg opplevde at Raymond modererte seg i spørrerunden etterpå i går, og det han svarte da er helt i tråd med FHI og Helsedirektoratets anbefalinger.

- Vi er ikke uenige om dette, men vi bruker litt ulike ord når vi kommuniserer.

- Barn og unge

- Hvilke lettelser er det naturlig at Oslo får i neste uke?

- Når vi kan innføre lettelser, vil det først komme barn og unge til gode. Der er både Regjeringen, FHI og Helsedirektoratet og jeg helt enige.

Nettavisen har vært i kontakt med byrådslederens kontor torsdag med spørsmål om hva som er de konkrete prioriteringene fra Oslo kommune.

