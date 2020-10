Professor slår alarm mot at flere land følger Sverigs koronastrategi

- Sveriges koronastrategi er en katastrofe som har kostet unødvendig mange menneskeliv, mener professor.

Andrew Ewing har nemlig skrevet en lang artikkel i tidsskriftet Time hvor han tar til orde for at andre land ikke må se til Sverige.

Han er professor i biokjemi ved Göteborgs universitet og medlem av the Royal Swedish Academy of Sciences.

Til Aftonbladet sier Ewing at han er «oppriktig bekymret» for at land nå tar i bruk den svenske modellen.

Les også: Tegnell om utviklingen i Sverige: - Urovekkende tendenser

- Feilene må erkjennes

Han lister opp flere bekymringsfulle tegn på at smittespredningen øker i Sverige og påpeker at landet har en alarmerende høy statistikk når det kommer til dødsfall.

Ewings viktigste kritikk går på at den svenske strategien nå begynner å bli akseptert som en løsning over hele verden.

- Så mange mennesker har dødd unødvendig på grunn av feilene vi har gjort. Feilene må erkjennes, slik at vi kan komme oss videre, sier han.

Som et eksempel på at den svenske strategien vinner fram, nevner Ewing et amerikansk forskningsinitiativ kalt «Great Barrington declaration». De går inn for flokkimmunitet og roser den svenske strategien. Initiativet er blitt ønsket velkommen av Det hvite hus, ifølge New York Times.

RETTER KRITIKK: Professor Andrew Ewing er skeptisk til at andre land kopierer Sveriges koronastrategi. Foto: KTH

- Jeg er veldig bekymret for dette. Det er en gruppe konservative økonomer som stenge inne alle over 60 år og la viruset løpe løpsk gjennom resten av befolkningen. Slik kan du ikke oppnå flokkimmunitet, det gjør man gjennom vaksiner, sier Ewing.

Les også: Ekspert slår full munnbind-alarm: Tegnell er trygg på smitteutviklingen

FOKUS: Tidsskriftet Time retter fokuset mot koronastrategien til Sverige i en artikkel. Foto: Skjermdump / TIME

Truer med strengere tiltak

Professoren poengterer at man bare har ti prosent immunitet i Sverige nå, til tross for de mange dødsfallene.

- Kan du se for deg hvordan det hadde vært om vi kom opp i flokkimmunitet på for eksempel 60 prosent? spør han retorisk.

Også Sveriges statsminister, Stefan Löfven, har nylig innrømmet at det ikke går helt den riktige veien i Sverige.

BEKYMRET: Sveriges statsminister Stefan Löfven er urolig for smittesituasjonen i landet. Foto: Erik Simander (TT / NTB)

- Akkurat nå går det feil vei i Sverige også. Det er for mange som ikke følger reglene. Dersom dette ikke bedrer seg, må vi innføre strengere tiltak, sa Löfven på et pressetreff i forkant av EU-toppmøtet i Brussel.

- Vi er ikke gjennom dette. Alle må skjerpe seg, ta ansvar og følge de reglene og anbefalingene som finnes, sier statsministeren.

Les også: Tegnell om utviklingen i Sverige: - Urovekkende tendenser