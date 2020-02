Prognose: Så varmt blir det i Oslo i 2050

- Jeg syntes jo at de var litt heftige før jeg sjekket tallene, sier klimaforsker.

Den tyske eiendomstjenesten Nestpick har bestilt en ny studie med klimaprognoser for 85 storbyer for 2050. Studien er basert på klimamodeller og tidligere studier, opplyser Nestpick.

Studien har blant annet tatt utgangspunkt i beregningene til økolog Jean-Francois Bastin ved Universitetet i Ghent, som har gjort egne beregninger i studien til Crowther Lab fra i fjor.

Ifølge prognosene i studien til Nestpick, vil den årlige middeltemperaturen i Oslo ligge på 8,87 grader celsius i 2050. Dette er en økning på 2,25 grader sammenlignet med den årlige snittemperaturen i årene fra 1970 til 2000, ifølge studien.

- Syntes først det var litt heftige tall

Klimaforsker Rasmus Benestad, som er seniorforsker ved avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt, var i utgangspunktet litt skeptisk til den høye temperaturøkningen som ble angitt i studien.

- Jeg syntes jo at de var litt heftige før jeg sjekket tallene for det mest ekstreme scenariet fra Norsk Klimaservicesenter. Før pleide vi å bruke et mer moderat utslippsscenario, men nå er det blitt mer vanlig å gå for det mest pessimistiske, sier Benestad til Nettavisen.

- De offisielle tallene for Norge finner du på Norsk Klimaservicesenter, og der fremkommer det at temperaturøkningen for Oslo er cirka 2 celsiusgrader fra 1970-2000-gjennomsnittet med mest klimautslipp i fremtiden, sier han.

- Alt er ikke klimaendringer

Benestad understreker at fremtidige temperaturøkninger vil også kunne avhenge av hva som skjer videre med internasjonale klimaavtaler og klimatiltak.

- Det er veldig store slingringsmonn i disse estimatene som baserer seg på ulike modeller. Det er naturlige svingninger i temperaturen, og det vil det fortsette å være. Alt er ikke klimaendringer. I løpet av et tiår kan det være temperatursvingninger på én til to grader, sier Benestad.

- Det kan virke som at de (Nestpick red.anm.) har tatt utgangspunkt i den høyeste verdien. Hvis man bare baserer seg på de høyeste verdiene, kan man få kraftige utslag. Det er litt dristig å basere seg på for få modeller. Da får man ikke et virkelig bilde på det reelle spennet på årlig gjennomsnittstemperatur, sier han.

Benestad, som er en anerkjent klimaforsker, har tidligere avdekket store feil i en klimarapport om temperaturøkninger, noe som resulterte i at forfatterne bak rapporten måtte trekke tilbake ukorrekte tall.

Fuktig klima med kalde somre?

Videre viser prognosene i studien at Oslo vil gå fra å ha et klima med «fuktig kontinentalklima med varme somre» (Continental Humid Warm Summer) i 2021, til et «temperert fuktig klima med kalde somre» (Temperate Humid Cold Summer) i 2050.

- Dette tror jeg ikke stemmer. Vi har allerede opplevd klimaendringer. En trend er at det har blitt våtere i Oslo, men at temperaturen har økt, sier Benestad.

- Vi ser at det vil svinge mer enn det har gjort før. Noen somre vil være veldig varme, men det vil også være kalde somre. Hvert tiår vil man kanskje ha en veldig varm sommer og en veldig kald sommer. Men antall varme somre vil øke mer enn antall kalde somre, sier han.