Propaganda som det eneste ekte er livsfarlig

TV-stasjoner i vesten er ganske ukritiske formidlere av bilder og filmsnutter som diktaturet i Iran sprer til sitt publikum, mener Mina Bai.

Jeg er svært takknemlig overfor TV 2 som i forrige uke inviterte meg for å snakke om Iran.

Dette spesielt fordi TV-stasjoner i vesten er ganske ukritiske formidlere av bilder og filmsnutter som diktaturet i Iran sprer til sitt publikum.

Dessverre skjedde det samme da den iranske generalen Qasem Soleimani, ansvarlig for døden til tusenvis av mennesker i og utenfor Iran, ble hedret på norsk TV med bilder som var ment å framstille «millioner av sørgende» på gata i Iran.

Gulrot og pisk

Dette var direkte propaganda fra regimet. Et regime som betaler sine tilhengere, som tvinger studenter og elever inn i busser til sine arrangementer, på samme måte som de truer statlige ansatte til å delta i demonstrasjoner eller gir de som møter opp penger og goder av ulike slag. Et regime med en privilegert oligark som herjer og hersker i landet.

Visuelle medier må ta innover seg det store ansvaret de har når de formidler bilder og filmklipp fra Iran. Her kreves det årvåkent redaktøransvar, kildekritikk og grundig journalistisk forarbeid.

TV er et sterkt medium, og levende bilder har stor innvirkning på folks oppfatninger og fortolkninger av verden. TV-stasjoner når langt flere og virker langt sterkere enn det som for eksempel jeg skriver som skribent.

Derfor er det også avgjørende viktig at mediene ikke stoler blindt på statlige propaganda-filmer fra for eksempel Nord-Korea, når det vises smilende publikum som spiller og danser for Nordkoreanske Kim Jong-Un.

Det vet vi alle, så hvorfor skal man da stole på propaganda fra det islamistiske diktaturet i Iran?

Mens propagandaen til regimet ble vist verden over av vestlig etablerte medier, kjempet aktivister med å fortelle verden en annen virkelighet.

Det nærmer seg valg i Iran. Tre damer i Teheran er «omringet» av politiske plakater. Øverst i bildet ser man et stort bilde av den drepte generalen Qasem Soleimani. Foto: Atta Kenare (AFP/NTB scanpix)

Twitter-suksess

Klippet under her, laget av flere menneskerettighetsaktivister, ble for eksempel sett av tusenvis på Twitter.

En av dem så fanget den opp var den kjente skuespilleren og ytringsfrihet-forkjemperen Stephen Fry. Han twitret det videre til sine 12 millioner tilhengere.

Klippet avslører til fulle den løgnaktige propagandaen som hadde til hensikt å få folk til å tro at det fantes «millioner av sørgende» i Iran etter Soleimanis død.

Filmklippene som ble vist på TV i Norge er fra statlige demonstrasjoner i Iran.

Det statlige propaganda-maskineriet

Det meste er produsert av det statlige propaganda-apparatet. Som vanlig blir det vist scener med brenning av det amerikanske flagget. Slike scener har vestlig media nå vist i 40 år, og det er akkurat det det iranske diktaturet ønsker skal bli vist i vesten.

Ingen scener fra de siste måneders mange, store protester mot selve det iranske regimet blir vist, der opptil 1500 mennesker ifølge Reuters mistet livet. Det vises heller ikke noe fra demonstrasjonene som fant sted etter at et ukrainsk passasjerfly med 176 mennesker om bord ble skutt ned av iranske militærstyrker i januar 2020 - nær flyplassen i Teheran. De fleste av passasjerene var iranere.

I november ble bensinprisen i Iran hevet med 300 prosent over natta. Dette fikk begeret til å renne over for iranerne, som allerede var under sterkt økonomisk press. Folk tok til gatene for å protestere.

Verden ante lite eller ingenting om disse demonstrasjonene, for myndighetene stengte internett i nesten en uke. Fordi de ikke ønsket at verden skulle få se filmsnuttene fra mobilene. I cirka en uke ble mellom 400 og 1500 mennesker drept, ifølge Reuters. VG skrev om Reuters-rapporten og om det som, ifølge New York Times, var en av de mest voldelige aksjonene mot fredelige demonstranter i Iran siden revolusjonen 1979.

Mina Bai. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Dette til tross var dekningen av det hele nesten fraværende i vestlige visuelle medier da internett kom tilbake. Tilsynelatende ønsket ingen å vise de brutale scenene, der myndighetene fra helikoptre og hustak, skøyt ned uskyldige og ubevæpnede demonstranter.

I byen Mahshahr utviklet det seg til en massakre, der militærgevær ble brukt mot ubevæpnede demonstranter. Videoklippene finnes på Twitter, hos Amnesty og hos et par etablerte aviser. Men vestlige TV-stasjoner har vært likegyldige, passive og snudde ryggen til det hele.

Sosiale medier er diktatorenes gravlund

Utenfor regimets propagandamaskin finner man det virkelige iranske folket på sosiale medier.

Selv om det er utrolig risikabelt, poster de videoklipp fra Iran. Scener som viser folk som dekker ansiktet av frykt for eget liv - og som, i protest brenner bannere av Khamanei og Soleimani på gata og demonstranter som heier på dem.

Mange iranere, både i og utenfor Iran, har sett de grusomme filmklippene fra massakren i november, etter at Internett kom tilbake i Iran.

Etablerte norske og vestlig TV-stasjoner har likevel vært mest opptatt av å formidle statlig iransk propaganda til verden, spesielt etter at generalen og terroristen Soleimani ble likvidert av amerikanske myndigheter.

Det vi ikke får se på TV, er modige iranske studenter som demonstrerer fredelig mot regimet og som i januar nektet å tråkke på det svære amerikanske flagget tegnet på bakken.

Dette klippet ble sett av millioner av amerikanere, fordi president Trump så det og twitret det videre. Beskjeden om at det iranske folket vil ha fred og nekter å tråkke på det amerikanske flagget ble hørt. Trump twitret på persisk og advarte iranske myndigheter mot å drepe regimeprotestantene igjen.

Tweeten satte historisk rekord i antall likes hos persisk-språklige twitter-brukere. Nesten ingen i Norge har hørt om dette. Bare alternative medier skrev om det. I mens fortsetter etablerte europeiske TV-stasjoner å vise klipp fra regimeprodusert propaganda - der statlige demonstranter setter fyr på amerikanske flagg.

Dette er langt fra den hele og fulle sannhet. Men dessverre passer dette godt sammen med de anti-Trump-agendaene som mediene selv formidler. Jeg er ikke tilhenger av president Trump, men jeg er opptatt av det iranske folket og de som viser støtte overfor dem.

Iranere er i mot krig, men de er også i mot det regimet som dreper dem dersom de står fram med den minste protest.

De vil ikke ha et prestestyre med en diktator som kaller seg for åndelig leder, utnevnt av Gud og hans oligark som plyndrer Iran. Regimets jerngrep inne i Iran og krigs-hissing i Midtøsten er et problem både for iranere og for nabolandene.

Vi kan ikke ta byrden av skuldrene på iranerne i deres streben etter frihet. Det er noe de selv må gjøre. Men når iranerne tar til gatene i protest og risikerer å måtte bøte med livet, så er det å formidle deres skjebne til verden det minste vi kan gjøre.

Det er på tide at etablerte vestlige TV-stasjoner tar ansvar og sparker oppover til mektige menn som dreper og undertrykker disse modige menneskene, i stedet for å framstå som regimets nyttige idioter.

Vi skylder verden å fortelle om 1500 uskyldige mennesker som har blitt brutalt myrdet. 14 av dem var barn og mange av dem kvinner.

Vi skylder verden å fortelle om de 7000 arresterte fra nylige protester som kan vente seg forferdelige straffer.

Tallet 1500 må huskes, men mest av alt må skjebnen til 1500 avdøde mennesker vises.

