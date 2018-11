Prostituerte: - Overfalt og ranet av guttegjeng

- De truet oss på livet. «Jeg skal drepe deg» og «hvor er pengene», ropte de.

Kvinnene trodde det var horekunder som sto på døren, men guttegjengen var ute etter penger.

- Da hun åpnet døren gikk den personen inn med pistol, sa den ene russiske kvinnen og pekte på en av de ni ungene mennene på tiltalebenken i Oslo tingrett.

- Han åpnet døren for de andre som gikk inn i leiligheten. Jeg ble grepet i håret av den person, sa hun og pekte på en annen tiltalt som satt med blikket vendt ned mot gulvet.

- Han rettet pistolen mot hodet mitt og dyttet meg i gulvet. Da begynte de å true oss på livet. «Jeg skal drepe deg» og «hvor er pengene», ropte de.

Ni unge menn på tiltalebenken



Kvinnen i 40-årene fortalte rolig om ranet som hun og kollegaen ble utsatt for i en leilighet på Majorstua 24. april 2017.

Ni menn i slutten av tenårene og tidlig i 20-årene fra ulike steder på Østlandet er i Oslo tingrett tiltalt for ran i Oslo og Tønsberg, samt en voldtekt i Oslo. Flere var under 18 år da det skjedde.

Da rettssaken startet tirsdag, erkjente de fleste at de var i leiligheten, overfalt og ranet kvinnene. Det knyttes usikkerhet til hvem som gjorde hva og hvor hardhente de var under ranet.

Denne mandagen i april 2017 ringte en av de tiltalte på hos de to prostituerte. Det skjedde etter avtale om kjøp av seksuelle tjenester over telefonen tidligere på dagen.

Tok over 100.000 i kontanter



Mens noen sto vakt utenfor, tok flere av guttene seg inn i leiligheten for å finne penger. Noe de senere altså har erkjent.

- Jeg forsøkte å rive meg løs og løpe mot døren. Da tok han meg i håret og rev meg tilbake. Han holdt meg kraftig i håret mot gulvet og ropte «hvor er pengene!», fortalte hun i retten.

- Han der førte også fingrene sine inn i min venninnes intime deler, sa kvinnen og pekte på en av de tiltalte. Han nekter straffskyld for dette.

Mens kvinnene ble holdt nede, lette flere rundt etter penger og verdigjenstander.

- De tok cirka 100.000 kroner, telefoner, smykker og Ipad, fortalte en ene kvinnen i retten. Hun sto pengeløs tilbake og måtte jobbe en uke ekstra før hun kunne reise hjem til Russland. Pengene til den andre kvinnen fant ikke ranerne.

Knyttet til Tønsberg-ran



Kvinnen fortalte hvordan hun løp etter ranerne da de forlot leiligheten med pengene. Deretter tok de kontakt med politiet.

AKTOR: Politiadvokat Nora Eek-Nielsen (til venstre) og statsadvokat Ingrid Vormeland Salte prosederer saken for påtalemyndigheten.

- Utenfor leiligheten ble det funnet russekort med navnet til en av de tiltalte, fortalte statsadvokat Ingrid Vormeland Salte i Oslo tingrett.

Overvåkingskameraene hadde også filmet sju personer som hadde tatt seg inn i oppgangen i bygården sentralt på Majorstua. Politiet sendte ut en intern etterlysning med bilde av mennene, for å høre om noen i politiet kjente dem igjen.

Noen dager senere - natt til 29. april - rykket politiet i Tønsberg ut til bråk i en leilighet i Farmannsveien i Tønsberg. Flere personer ble pågrepet. Det viste seg at flere unge menn hadde tatt seg inn i leiligheten og ranet kvinnene som solgte sex der. Fremgangsmåten hadde vært tilsvarende som i Oslo noen dager tidligere. Under ransforsøket i Tønsberg hadde to menn kommet til stedet, og det hadde oppstått slåsskamp mellom ranerne og de to mennene og kvinnene.

- To av de siktede i Tønsberg ble gjenkjent som gjerningspersoner i Oslo-ranet, fortalte aktor Salte under sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett. Dermed slo politiet de to sakene sammen, og knyttet etterhvert flere personer til de to ranene.

Rettssaken mot de ni tiltalte pågår hele november i Oslo tingrett.

