Protesten har slått rot

Nordlendingene vender ryggen til dagens regjering, men Ap går i en bratt motbakke i landsdelen.

Ganske nøyaktig ett år før neste stortingsvalg er det tre forhold som peker seg ut fra Amedias store måling for Nord-Norge:

1) Nordlendingene har liten tillit til den sittende regjeringen, og ønsker et skifte. 2) De som hadde håpet at Senterpartiet er en døgnflue i nord har fått en vekker, og 3) Arbeiderpartiet har klort seg fast på et historisk lavt nivå i Nord-Norge, såvidt over 20 prosent.

Med de ferske tallene fra nord har rekken av dårlige nyheter for Støre blitt enda lengre. Det er et fall som svir hardt for det som engang var en folkebevegelse med store deler av sin historiske opprinnelse her. Det var i Nord-Norge sosialdemokratiet bygde sin mest slitesterke allianse mellom industriarbeidere, primærnæringene og funksjonærer i stat og kommune. En kraftfull koalisjon bestående av brede lag i befolkningen, noe som ga gjenlyd nasjonalt. Nå er det visket vekk som skrift i sanden.

De første forvarslene om de store bevegelsene i de nordnorske velgermassene kom i god til før kommunevalget i fjor. Det var Senterpartiet som sugde til seg all protest med sentrum-periferi som oppdrift.

Det virket som Arbeiderpartiet forsto alvoret. Støre har reist mye mellom fjord og fjell det siste året. Her har lederen for det gamle reformpartiet hamret løs mot sentralisering. Men Støre har forsøkt å overta en dagsorden som Senterpartiet allerede eide.

Arbeiderpartiet aksepterte for sent at befolkningen i periferien føler seg marginalisert og oversett til tross for enorm verdiskapning. Da hadde Trygve Slagsvold Vedum allerede etablert beskrivelsen av alle problemene. I tillegg er Vedum konkret der Støre fremstår som generell i sin tilnærming.

Som kjent er originalen nesten alltid mer troverdig enn kopien. Å låne Senterpartiets manuskript har ikke løftet Arbeiderpartiet. Med Finnmark som mulig unntak - der er det en altoverskyggende enkeltsak som peker seg ut: Arbeiderpartiet ligger langt unna sitt gamle nivå. Men ferden nedover sklia er stanset gjennom å love reversering av sammenslåingen med Troms.

Samtidig har Arbeiderpartiet tradisjonelt mange reformvennlige velgere som gjerne vil modernisere velferdsstaten. De foretrekker nå Høyre. Her har Støre havnet i en skvis.

Det er i Troms og Nordland det er verst for Ap. I Troms kan partiet for første gang på hundre år stå tilbake med en enslig stortingsrepresentant. I den gamle bastionen Nordland er Ap kun tredje største parti. Det har ikke hjulpet det grann med en nestleder fra Lurøy. Det er ikke nok med syngende nordlandsdialekt hvis man likevel ikke oppfattes som et politisk alternativ.

Arbeiderpartiet står ved et veiskille i nord der flere sjikt trekker partiet i ulike retninger. Den akademiske og identitetspolitiske varianten har blitt mye sterkere. Det er en versjon av Ap uten appell i en landsdel som tradisjonelt har sluttet opp om økonomisk interessepolitikk. Fremveksten av nye konfliktlinjer, vekst mot vern, sentrum mot periferi, globalisme versus det patriotiske og nasjonale, er i ferd med å sprenge partiet i stykker. Og ingen steder er det mer spisset enn i nord.

For regjeringspartiene ser det bekmørkt ut. Regjeringspartiene har under en fjerdedel av nordlendingene i ryggen. Det er resultatet av sju år med mengder av storslagent seminarprat om Nord-Norge. Men det er langt mellom de store satsingene i nord bortsett fra asfalt og et par nye flyplasser i Nordland.

Det er kanskje regionreformen som best oppsummerer regjeringens loslitte omdømme i nord. Det startet med store løfter om nye oppgaver og et ekspertutvalg som lovet å flytte makt ut til regionene. Ingenting er fulgt opp, i realiteten er fylkeskommunen mer maktesløs enn noensinne.

Det er ikke nok å snakke høystemt om nord på sosiale medier. Nordlendingene har lang trening i å avsløre både paternalisme og velment tåkeprat fra autoritetene i sør. I den praktiske hverdagen vil viljen til handling alltid trumfe tomme løfter og søvnig utspillsretorikk. Uansatt hvor avansert regien og innpakningen er fra regjeringens voksende hær med kommunikasjonsrådgivere.

Protesten i nord har slått rot, og uten at den kommes i møte med lydhør og aktiv politikk, kommer den til å vare også etter stortingsvalget i september neste år.