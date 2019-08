PST: - Mottok tips om Manshaus for et år siden

Men tipset gikk ikke i retning av forestående terrorhandlinger, opplyser PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

NYDALEN (Nettavisen): PST holdt mandag klokken 14 en pressekonferanse om trusselen fra høyreekstreme i Norge. Pressekonferansen ble holdt etter helgens skyting i moskéen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, der 21 år gamle Philip Manshaus ifølge vitner avfyrte skudd inne i moskeen.

21-åringen ankom mandag fengslingsmøtet i Oslo tingrett, der han møtte med et forslått, men smilende ansikt.

På pressekonferansen forteller PST-sjef Hans Sverre Sjøvold at PST allerede for et år siden fikk tips om den terror- og drapssiktede Philip Manshaus.

PST-SJEF: Leder for PST, Hans Sverre Sjøvold, holdt pressekonferanse etter skytingen i en Bærum-moské i helgen, på mandag. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

- Tipset var noe vagt og gikk ikke i retning av forestående terrorhandlinger, understreker Sjøvold.

På spørsmål fra Nettavisen sier Sjøli at PST får inn flere slike tips.

- Jeg har spurt etter det tallet i dag, men har ikke det nå. Jeg tror det tallet vil sette dette i perspektiv. Vi får inn mange sånne tips, og det jeg kan si er at det ble undergitt en skjønnsmessig vurdering, sier PST-lederen.