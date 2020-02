PST: - Trusselbildet knyttet til ekstremisme mer uklart enn noensinne

PST legger fram ny trusselvurdering. Følg pressekonferansen direkte.

OSLO (Nettavisen): De største truslene, ifølge PST, er spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret, digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur, terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi.

Det går fram av PSTs trusselvurdering for 2020.

- Vi håper trusselvurderingen kan bidra til at det planlegges og iverksettes fornuftige tiltak og på den måten redusere sårbarheten, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold da han innledet på en pressekonferanse tirsdag.

- Trusselbildet knyttet til voldelig ekstremisme er mer uklart enn noensinne, sa Sjøvold om trusselbildet når det gjelder politisk motivert vold.

Terrorangrepet mot al-Noor-moskeen i Bærum ble nevnt spesielt.

Seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl beskrev en negativ utvikling når det gjelder høyreekstremisme i Norge.

- Høyreekstremismen i Norge er blitt stadig tettere vevet inn i transnasjonale nettverk der målet er å starte en rasekrig. Det vises en vilje til å bruke terror for å nå sine mål. Angrepet på New Zealand i mars 2019 vil fortsette å inspirere høyreekstreme, sa Haugstøyl.

Når det gjelder statlig etterretningsvirksomhet ble land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, Russland, Kina og Iran, nevnt spesielt.

- Flere lands tjenester har stasjonert etterretningsoffiserer her i landet under dekke av å være diplomater, uttalte seksjonsleder Hanne Blomberg og sa at de forventer flere vervingsforsøk i tida framover.

- Cyberoperasjoner vil bli brukt mot et bredt spekter av mål, sa Blomberg videre og la til at slike operasjoner dessverre innebærer en liten risiko for de som står bak.

Se trusselvurdering 2020 her