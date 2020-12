PST frykter angrep på norske politikere

PST tror isolasjon og økt tid på internett under koronaperioden kan føre til en økning av trusselhendelser mot norske politikere.

Én av hovedårsakene er covid-19, og valgkampen inn mot stortingsvalget 2021, ifølge en analyse fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), melder TV 2.

Politiets sikkerhetstjeneste tror nemlig at isolasjon og økt tid på internett kan føre til en økning av antall høyreekstremister, og sårbarhet for radikalisering.

PST skriver at det er mulig at også økt oppmerksomhet om ytringsfrihet og opplevde krenkelser av islam, vil føre til truende ytringer mot myndighetspersoner.

Livvakt Sven Arne i PST sier til TV-kanalen at han og de andre livvaktene er forberedt på at et angrep kan komme når som helst.

– Vi går ut av avdelingen hver dag, og er forberedt på at noe kan skje. Vi vet det er hat mot politikerne våre, og at det er krefter som har lyst til å utføre vold, sier han.

