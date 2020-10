PST: Gjentatte krenkelser av islam kan skjerpe trusselbildet

PSTs trusselvurdering er krystallklar på at krenkelser av islam er blant flere forhold som kan skjerpe trusselen fra ekstreme islamister i Norge.

Frankrike er nok en gang rammet av grufulle terrorangrep. Det er ennå uklart om angrepene kan knyttes til karikaturstriden, men Frankrike har gått sterkt ut og forsvart retten til å trykke Muhammed-karikaturer etter at en lærer ble halshogd tidligere denne måneden.

Læreren ble angrepet etter å ha vist elevene sine Muhammed-karikaturer i forbindelse med undervisning i ytringsfrihet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skriver i sin trusselvurdering for Norge i 2020 at det er flere forhold som kan skjerpe trusselen fra ekstreme islamister her til lands.

«Gjentatte handlinger som oppfattes som krenkelser av islam, kan eksempelvis raskt føre til økt radikalisering,» lyder trusselvurderingen.

«I tillegg har enkelte utviklingstrekk, slik som videre nettverksbygging blant ekstreme islamister i Europa, potensial til å påvirke situasjonen i Norge i negativ retning».

- Ingen endring i trusselbildet

PST vil ikke kommentere hendelsene i Frankrike eller si noe om det vil kunne påvirke eller endre dagens trusselvurdering.

- Det er foreløpig ingen endring av trusselbildet mot Norge. Som det framgår av Nasjonal trusselvurdering for 2020, vurderes det som mulig med at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terror i Norge, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Trusselnivået «mulig» vil si at det er like sannsynlig med terrorangrep som det er usannsynlig. Neste trusselnivå er «sannsynlig» (det er grunn til å forvente), etterfulgt av det høyeste trusselnivået som er «meget sannsynlig» (det er meget god grunn til å forvente).

- Sluttet å telle drapstrusler



Redaktør Vebjørn Selbekk måtte stå helt alene i stormen da han trykket Muhammed-karikaturer i sin kristne avis for nesten 15 år siden.

Karikaturtegningene ble opprinnelig trykket i den danske Jyllands-Posten og ble tegnet av Kurt Westergaard. Da Nettavisen snakket med ham i forrige uke, sa Westergaard at han fortsatt bor i en festning og blir passet av dansk sikkerhetspoliti døgnet rundt.

Den såkalte karikaturstriden førte til omfattende opptøyer og protester i den muslimske verden, også mot Norge. Selbekk mottok ufattelig mange drapstrusler den gang.

- Jeg sluttet å telle da det nådde 50 drapstrusler. Og det var på språk som jeg selv forstod, som norsk og engelsk. Også kom det tusenvis av henvendelser på språk jeg ikke forstod. Alt er overlevert PST, sier Selbekk til Nettavisen.

Han er rystet over både lærerdrapet og dagens angrep mot Frankrike.

- Jeg tenker at karikaturstriden er den saken som aldri forsvinner. Nesten 15 år senere opplever vi dette fortsatt. Det er helt ufattelig at vi har denne typen islamsk fascisme som ikke aksepterer våre verdier, men som mener seg berettiget til å drepe i profetens navn, sier Slebekk.

- Det er en veldig stor utfordring for det vestlige samfunnet at det finnes mennesker blant oss, flere enn vi liker å innse, som har denne typen holdninger til våre verdier, og vil reagere med vold. Det er rett og slett rystende, sier han.

Minst tre personer er drept og flere skadd i et knivangrep ved en kirke i Nice torsdag morgen. Foto:Alexis Gilli/AP/NTB Foto: (NTB scanpix)

Tre antatte terrorangrep mot Frankrike

Frankrike er i skrivende stund utsatt for tre antatte terrorangrep på torsdag. Tre mennesker ble knivdrept og flere ble skadd ved en kirke i Nice onsdag formiddag. Ett av ofrene skal ha blitt halshogget. Personen som sto bak det grufulle angrepet, skal ha ropt «Allahu akbar» (Gud er stor, på arabisk).

Gjerningspersonen er uskadeliggjort.

Den andre hendelsen skjedde i den franske byen Avignon, hvor en mann gikk til angrep med kniv på politiet i torsdag. Mannen skal ha ropt «Allahu akbar». Han ble skutt og uskadeliggjort av politiet.

Det tredje angrepet skjedde i den saudiarabiske byen Jeddah torsdag, hvor en person gikk til knivangrep på det franske konsulatet. En sikkerhetsvakt ble skadet. Gjerningspersonen ble pågrepet av sikkerhetsstyrker umiddelbart etter angrepet.

De tre angrepene skjer kort tid etter at en lærer ble halshogget i en fransk forstad etter å ha vist elevene sine karikaturtegninger av profeten Muhammed. Den franske presidenten Emanuel Macron har i kjølvannet tatt en kraftig oppgjør med ekstreme islamisters angrep på ytringsfriheten.

Vebjørn Selbekk opplevde karikaturstriden nært på kroppen i 2006, og mottok mange titalls drapstrusler. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Islam krever særbehandling

Selbekk hevder islam forsøker å få særfordeler for seg selv.

- Dette er en av vår tids største utfordring, mener jeg. Hvordan denne religionen vil skape særfordeler for seg selv. Det at man kan diskutere og kritisere alle mulige religiøse ideer, bøker og personer, mens denne religionen skal særbehandles. Det kan vi ikke akseptere, sier Selbekk.

- Det er særlig viktig at vi tar denne debatten nå som islam øker sin innflytelse i den vestlige verden og i Norge. Da må vi sette en grense. Du kan tro på hva du vil i Norge, og til og med få penger av staten til å praktisere din tro, men du må akseptere visse verdier. Og de verdiene er at man kan diskutere alle religiøse dogmer og kritisere alle religiøse skrifter. Det er en del av verdiene våre – uansett hvor mye man dreper og skjærer av halsen på folk, sier Selbekk.

Selbekk sier at han selv ikke blir personlig engstelig etter dagens grufulle angrep. Det til tross for at han levde under en umenneskelig trussel rettet mot seg selv i 2006.

- Jeg blir ikke engstelig, men ser at folk rundt meg blir det. Det synes jeg er krevende. For et hvert sånt drap, blir man minnet på det som skjedde i 2006 og det min familie og jeg gikk gjennom da, sier han.