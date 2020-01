PST har siktet to forskere fra NTNU

PST etterforsker om forskerne har gitt informasjon til Iran som kan bidra til fremstilling av masseødeleggelsesvåpen.

Forskerne er også suspendert fra sine stillinger og stengt ute fra instituttets lokaler. De er siktet for å ha medvirket til et datainnbrudd ved å ha gitt noen uberettiget tilgang til et datasystem. Det skriver Universitetsavisa som først omtalte saken.

- Forskningen er knyttet til et mindre miljø bestående av personer av utenlandsk opprinnelse, opplyser Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til Universitetsavisa.

Slo alarm

Det var ledelsen ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP) som slo alarm i april i fjor, skriven avisen. Dette skal ha skjedd etter at man avdekket datainnbrudd. Samtidig som disse datainnbruddene skal ha skjedd hadde de to forskerne invitert en gruppe gjesteforskere fra Iran på besøk:

- Denne gruppen forskere, både de NTNU-ansatte og de iranske gjesteforskerne, benyttet en spesiell lab, kalt Nano-mekanisk lab, relativt intensivt over en kort periode, forteller prorektor for forskning og formidling, Bjarne Foss, til avisen.

– Ulovlig

Overfor NRK forteller Foss hva forskerne har brukt laben til:

– De har også gjort analyser av avanserte materialer og koblet analyseresultatene direkte mot internett slik at de kan eksporteres hvor som helst. Det er ulovlig, sier Foss til allmennkringkasteren.

De to siktede forskerne vil foreløpig ikke kommentere saken.

– Vi kommer ikke med noen kommentar på nåværende tidspunkt, sier leder i organisasjonen Tekna ved NTNU, Bjørn Skallerud, til NRK.