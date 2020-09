PST har startet etterforskning av IT-angrepet mot Stortinget

Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter at de etterforsker IT-angrepet mot Stortinget.

Etterforskningen vil søke å avdekke om en statlig aktør står bak, skriver PST på Twitter.

PST sier til NRK at en av hypotesene deres er at en statlig aktør står bak IT-angrepet mot Stortinget. De sier også at det er mulig det ikke bare er et digitalt angrep, men at det kan være en del av en etterretningsoperasjon mot Norge.

Dataangrepet mot Stortinget ble kjent tirsdag. Stortingets analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data i forbindelse med innbruddet på epostkontoene hos det de selv omtaler som «et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte».

Stortingsrepresentanter fra Ap, Sp og Høyre bekrefter tirsdag at epostadressene deres er blant dem som ble angrepet.

Stortingsdirektøren bekreftet også tirsdag at de hadde politianmeldt saken.

