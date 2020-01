PST i beredskap mot høyreekstreme etter retur av IS-kvinne

- Det som kan trigge de høyreekstreme er hjemkomst og mye oppmerksomhet rundt de ekstreme islamistene, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til Nettavisen.

OSLO (Nettavisen): Natt til lørdag returnerte den 29 år gamle IS-kvinnen fra Syria etter bistand fra norske myndigheter. Hun har vært i det krigsherjede landet siden 2013. Hun ankom Gardermoen med sine to barn, en fem år gammel sønn som er antatt å være alvorlig syk, og hennes tre år gamle datter.

Saken har skapt full krangel i regjeringen, og Fremskrittspartiet (Frp) har truet med å gå ut av samarbeidet.

IS-siktet kvinne hentet til Norge fra Syria. Foto: NRK (brukes med tillatelse)

PST: - Har kontroll på kvinnen

Lørdag uttalte sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold, at trusselnivået ikke heves etter at kvinnen er tilbake.

- Vi er av den oppfatning at trusselnivået ikke er endret. Dette er en hjemkomst som har resultert i en siktelse, pågripelse, og hun er i vår varetekt, sier Sjøvold til Nettavisen.

- Hva er det som gjør at trusselvurderingen ikke endres?

- Det som har vært diskusjonen er at dette gjelder denne ene hjemkomsten. Og det endrer ikke trusselnivået vi har i dag, fordi vi har som sagt kontroll på denne kvinnen. Men det med trusselnivå er dynamisk. Noen kommer hjem, andre sitter i fengsel, andre slipper ut, så dette er noe vi følger med på hele tiden.

Kvinnen er siktet for terrorvirksomhet, men norske myndigheter oppgir at de har bidratt til å hente kvinnen og hennes to barn hjem til Norge på humanitært grunnlag. Kvinnen har sagt at sønnen er alvorlig syk.

Nettavisen er kjent med et en kjent norsk islamist for kort tid siden returnerte til Norge etter opphold i utlandet. Han er for tiden ikke under etterforskning.

- Vi holder fast på det trusselnivået vi har, er PST-sjefens kommentar.

- Islamister kan trigge høyreekstreme

Nettavisen er kjent med at det internt i PST både er diskutert mulig mer aktivitet i det islamistiske miljøet, og hvordan de skal takle en eventuell offensiv, eller mer aktivitet, fra personer i det høyreekstreme miljøet ved IS-kvinnens, og andre islamisters hjemkomst.

- Det har vi gjort opptil flere ganger. Vi har også sagt at vi anser at trusselen er på samme nivået også når det gjelder høyreekstreme. Det har jo vært en ganske betydelig utvikling og aktivitet blant de høyreekstreme den siste tiden.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under lørdagens pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Så sent som i august i fjor ble det utført drap og terroraksjon mot en moské i Bærum. 22-åringen Philip Manshaus, en radikalisert høyreekstremist, har erkjent handlingene.

Nylig ble han erklært strafferettslig tilregnelig, og risikerer mange år i fengsel, og kanskje forvaringsdom, som i noen tilfeller kan bety livslang fengselsstraff.

I PSTs siste oppdatering om høyreekstreme, fra 19. desember i fjor, heter det blant annet:

«Trusselen fra høyreekstreme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019. PST vurderer det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført et høyreekstremt terrorangrep i Norge i 2020. Antallet personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister, har også økt», skriver PST i sin vurdering, hvor det videre heter:

«Voldstrusselen fra høyreekstreme vil primært komme fra enkeltpersoner som er uten direkte tilknytning til etablerte ekstreme grupper, men som bruker høyreekstrem ideologi for å rettferdiggjøre angrep. Et eventuelt terrorangrep vil sannsynligvis rettes mot samlingssteder for muslimer eller ikke-vestlige innvandrere. Målet med slik terrorhandling, vil være å drepe og skade flest mulig.

Høyreekstreme terrorhandlinger kan også rettes mot norske myndigheter, og politikere som oppfattes å legge til rette for innvandring og at norsk levesett og kultur ødelegges.



De mest sannsynlige angrepsmidlene ved et høyreekstremt terrorangrep i Norge er skytevåpen, improviserte eksplosiver og kjøretøy.»

Høyreekstremisten Philip Manshaus er siktet for drap og terror mot en moské i Bærum i august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

- Hva mer konkret kan du si om vurderingen i det høyreekstreme miljøet med tanke på IS-kvinnens tilbakekomst?

- Vi har ingen indikasjoner på at det skulle innebære en akutt endring på trusselvurderingen for dem. Men det som kan trigge de høyreekstreme er nettopp hjemkomst og mye oppmerksomhet rundt de ekstreme islamistene. Så dette er noe vi må følge med på selvfølgelig, sier Sjøvold.

- Hvilken beredskap har PST på dette?

- Vi har den beredskapen vi til enhver tid mener er nødvendig.

Har startet etterforskning

Kvinnen er siktet for brudd etter straffelovens paragraf 136 a, som omhandler deltakelse i en terrororganisasjon i perioden 2013 - 2019. Øvre strafferamme er seks års fengsel.

En fembarnsmor, som var tiltalt etter samme lovbestemmelse, ble i mars i fjor dømt til to år og ni måneders fengsel for medvirkning i IS.

Les også: Faren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet

En gruppe kvinner fotografert i al-Hol-leiren nordøst i Syria i januar 2020. Denne uken kom beskjeden om at Norge henter hjem en 29 år gammel terrorsiktet kvinne og hennes to barn på humanitært grunnlag. Foto: Delil Souleiman (AFP)

I fjor høst ble Nettavisen kjent med at kvinnen er siktet for å ha deltatt i de to terrororganisasjonene Jabhat al-Nusra og Islamsk Stat (IS).

Nettavisen får også opplyst at hun er siktet for å ha giftet seg med en person som har sluttet seg til organisasjonen. Mannen hun giftet seg med, og som er far til den fem år gamle sønnen, er avdøde Bastian Vasquez som er fra Skien i Telemark.

Han skal trolig ha dødd i 2015.

Kvinnen er også siktet for å ha etablert seg i et område kontrollert av en terrororganisasjon sammen med personer som var underlagt kommando av organisasjonen. I dette tilfellet skal det være ektemannen det dreier seg om.

PST har vært orientert om, og jobbet med, hjemkomsten av kvinnen i noen måneder.

- Hvordan har dere forberedt hjemkomsten til denne kvinnen?

- Vi er ikke uforberedt. Det har vært noe innsamling av dokumentasjon allerede, fordi det lå i kortene at hun ville komme hjem. Vi har jobbet med denne hjemkomsten over tid, så vi har samlet en del dokumentasjon allerede, sier Sjøvold, uten å ville si noe mer konkret om hvilke etterforskningsskritt PST har foretatt.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med den terrorsiktede kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus.

Men han har varslet at han holder pressekonferanse søndag klokken 14.00.

Lørdag kveld er det usikkert hvordan kvinnen stiller seg til siktelsen, men overfor Aftenposten har hun tidligere innrømmet feil, men ikke å ha gjort noe straffbart.

– Jeg vet ikke hva jeg skulle bli straffet for. Jeg har ikke deltatt i noe som helst i IS-området. Jeg har ikke støttet dem, og jeg har ikke samme ideologi som dem.

Hun hevder at hun i over fem år ikke gjorde annet enn å lage mat, vaske klær og rydde huset. Å etterprøve denne påstanden er vanskelig.

I Norge er flere islamister dømt til strenge fengselsstraffer de siste årene. For PST er det nå viktig at IS-kvinnen ikke har omfattende kontakt med andre personer fra det ekstreme islamistiske miljøet.

Bastian Vasquez deltok i en propagandavideo for Islamsk Stat fra 2014. Han reiste til Syria i oktober 2012. Han er antatt å ha blitt drept i 2015.

- Hvilke muligheter for kontakt med omgivelsene har kvinnen?

- Enn så lenge er hun i varetekt. Og ett av formålene med varetekt er at hun ikke skal få kontakt med omgivelsene og ødelegge etterforskningen. Så da har vi kontroll på den fengslede kvinnen, sier Sjøvold.

Nettavisen har fått opplyst at den 29 år gamle siktede kvinnen skal ha hatt noe kontakt med minst én person i det norske islamistmiljøet i løpet av tiden hun har vært i Syria, blant annet på chattetjenesten WhatsApp. Men det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med vedkommendes advokat for kommentar.

PST vil ikke si stort om dette.

- Har hun hatt noen kontakt med personer i det ekstreme islamistiske miljøet som er kjent på Østlandet i tiden hun har vært i Syria?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Forsker: - Ikke nytt islamistmiljø i Norge

Ekstremismeforsker ved OsloMet, Lars Gule, påpeker at rundt 100 personer fra Norge har reist til Syria. Den 29 år gamle IS-kvinnen er blant disse. Av disse er det anslått at i underkant av 30 er kommet tilbake.

Av 10 domfelte islamister med norsk tilknytning er det syv som har vært i Syria. Nettavisen kjenner til at hvert fall fire av disse fremmedkrigerne er løslatt.

- Det vil si at, grovt regnet, rundt 20 Syria-farere som har returnert ikke er blitt domfelt og har vært i Norge i flere år. Jeg har ikke hørt et eneste ord om et nytt ekstremt islamistisk miljø, sier Gule til Nettavisen.

- Påstanden, i en norsk sammenheng, om at returnerte islamister vil komme til å utgjøre en trussel er falsifisert så langt. Det er ikke riktig.

I tillegg er det tre personer med ikke-norsk bakgrunn og ingen tilknytning til noe islamistmiljø her i landet, som er domfelt – to for å ha vært i Syria, og en kvinne for forsøk på deltakelse i en terrororganisasjon.

Disse soner fortsatt sine dommer.

Ekstremismeforsker Lars Gule under er rettssak ved en tidligere anledning. Han har flere ganger vært kalt inn som ekspertvitne. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Nettavisen er kjent med hvem Gule referer til, og det er ikke noe av våre opplysninger som motsier Gules informasjon. Heller ikke i dommene kommer det frem noe som i nevneverdig grad danner koblinger til det norske islamistmiljøet.

De tre Gule refererer til er en uigurer, en statsløs palestiner og en fembarnsmor som er asylsøker med somalisk bakgrunn.

- Jeg har i alle fall ikke informasjoner som tilsier at noen av disse tre, eller islamister med norsk tilknytning, forsøker å rekruttere eller danne nye miljøer. Fengselspersonale og/eller mentorer har forklart seg i retten om de tiltaltes oppførsel i fengselet, sier forskeren.

- På grunnlaget jeg her har nevnt, er det ingenting som tyder på at det er i ferd med å bygges opp et nytt islamistmiljø i Norge. Å tenke seg at denne ene kvinnen, som angivelig skal har forsøkt å komme seg ut av Syria siden 2015, tar av seg niqaben så fort hun er ute av Syria, og som fornekter kalifatet, utgjør en trussel, fremstår som grunnløst.

Advokat Nils Christian Nordhus er forsvarer for den IS-siktede kvinnen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

- Viktig at PST følger miljøer

Gule advarer også mot å tillegge enkeltpersoner for stor vekt når det gjelder trusler mot Norges sikkerhet.

- Faren ved hjemvendelser ser derfor ut til å være ytterst liten. Men enkeltsaker og - personer, som med den 29 år gamle kvinnen, kan får stor symbolsk betydning og stort gjennomslag i opinionen. Det er med på å forme vår oppfatning av virkeligheten selv om det ikke er rasjonelt. Det gjør at det selvsagt ikke er grunn til at høyreekstremister skal reagere, sier Gule.

- Men høyreekstremistenes «virkelighetsoppfatning» er ikke rasjonelt fundert. Dermed kan deres ekstreme oppfatninger forsterkes og også lede til voldelige holdninger og i verste fall voldelige handlinger. Så det er viktig og riktig at PST følger utviklingen i slike miljøer, uten at trusselen skal overvurderes.