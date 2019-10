PST innstilte på tiltale – Wara-saken kan bli etterforsket ytterligere

Etterforskningen av Laila Bertheussen kan fortsette, selv om PST har innstilt på tiltale, ifølge NRK.

I slutten av september sendte PST sin innstilling til tiltale av Laila Anita Bertheussen, samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Men riksadvokat Tor-Aksel Busch sier nå til NRK at saken likevel ikke er ferdig etterforsket.

- Nå er det en dialog mellom statsadvokaten og forsvarer om ytterligere etterforskning. Saken mot Waras samboer er ennå ikke kommet til meg, sa Riksadvokat Tor-Aksel Busch på «Torp» i kveld, skriver NRK.

Det blir også bekreftet av statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet overfor NRK at det er dialog mellom henne og forsvarer om det skal gjøres ytterligere etterforskning, for eksempel i form av avhør. Berheussens advokat John Christian Elden skriver til NRK at han kan bekrefte at saken ikke er ferdig etterforsket.

Bertheussen ble pågrepet 14. mars, og mistenkt for å tent på familiens bil 10. mars i år. Hun er mistenkt i flere saker knyttet til familiens hjem. Betheussen har hele tiden nektet straffskyld for alle forhold.

Tor Mikkel Wara gikk ut i permisjon samme dag som Bertheussen ble pågrepet. 28. mars trakk han seg som justisminister.